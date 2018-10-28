Сегодня в продажу поступили билеты на третье шоу Ильи Авербуха «Щелкунчик и Мышиный король» , которое пройдет 15 декабря в 11.00. Напомним, что в этот же день состоятся показы в 15.00 и 19.00.



Фото: variot.ru/averbuh

В прошлом спортсмен, фигурист, серебряный призер олимпиады в Солт-Лейк-Сити, Илья Авербух организовывал представления высокого уровня, например, церемонию открытия чемпионата мира по футболу-2018 и принимал участие в постановке закрытия олимпийских игр в Сочи.

В шоу-бизнесе Авербух более 15 лет, и «Щелкунчик» — его самый амбициозный и дорогостоящий проект. Илья создавал это шоу, обкатывал и доводил до совершенства несколько лет. Поэтому в представлении все продумано до мелочей: дизайн костюмов разработан во Франции, декорации способны воплотить многоуровневую сценографию, а авторское изложение сценария и переработка классической музыки дарят известной сказке современную интерпретацию. Музыка Чайковского даже обрела голос — специально для шоу были разработаны вокальные партии.



Фото: dni.ru

Спектакль построен так, чтобы наполнить сцены максимальной драматичностью и зрелищностью: настоящий огонь, фейерверки, декорации-домино, гигантский флюгер, ожившая голова Дроссельмейера, огромный орех желаний, который скатывается по желобу. Все это помогает поверить в сказку и почувствовать себя ее частью.

Шоу предназначено для семейного просмотра, оно будет понятно детям, а взрослые увидят в нем скрытые нюансы и акценты. А еще это уникальная возможность увидеть собственными глазами мастерство и актерский талант олимпийских чемпионов — Алексея Ягудина, Татьяны Тотьмяниной и Максима Маринина.

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Напомним, что 27 октября в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника появилась возможность получить парный билет на матч БАТЭ — «Челси», который пройдет 8 ноября в «Борисов-Арене» . Счастливчику билет достанется бесплатно. Победитель будет объявлен 2 ноября.