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Билеты на третье шоу Ильи Авербуха "Щелкунчик и Мышиный король" уже можно купить
Сегодня в продажу поступили билеты на третье
В прошлом спортсмен, фигурист, серебряный призер олимпиады в Солт-Лейк-Сити, Илья Авербух организовывал представления высокого уровня, например, церемонию открытия чемпионата мира по футболу-2018 и принимал участие в постановке закрытия олимпийских игр в Сочи.
В шоу-бизнесе Авербух более 15 лет, и «Щелкунчик» — его самый амбициозный и дорогостоящий проект. Илья создавал это шоу, обкатывал и доводил до совершенства несколько лет. Поэтому в представлении все продумано до мелочей: дизайн костюмов разработан во Франции, декорации способны воплотить многоуровневую сценографию, а авторское изложение сценария и переработка классической музыки дарят известной сказке современную интерпретацию. Музыка Чайковского даже обрела голос — специально для шоу были разработаны вокальные партии.
Спектакль построен так, чтобы наполнить сцены максимальной драматичностью и зрелищностью: настоящий огонь, фейерверки, декорации-домино, гигантский флюгер, ожившая голова Дроссельмейера, огромный орех желаний, который скатывается по желобу. Все это помогает поверить в сказку и почувствовать себя ее частью.
Шоу предназначено для семейного просмотра, оно будет понятно детям, а взрослые увидят в нем скрытые нюансы и акценты. А еще это уникальная возможность увидеть собственными глазами мастерство и актерский талант олимпийских чемпионов — Алексея Ягудина, Татьяны Тотьмяниной и Максима Маринина.
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Напомним, что 27 октября в приложении «Афиша TUT.BY»
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Всего неделю назад было объявлено о дополнительном представлении шоу Ильи Авербуха, и только что стало известно: третье шоу пройдет 15 декабря в 11.00.
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