Минчанка похищала деньги с карточек знакомых и переводила их на счет в букмекерской конторе

20-летняя минчанка похищала деньги с карточек знакомых и перечисляла их на игровой счет в одной из букмекерских контор. Об этом сообщает Следственный комитет.

Этим летом 20-летняя девушка брала у знакомых взаймы разные суммы денег. Она поясняла, что вернет долг, перечислив его на карточку. В связи с этим девушка получала от знакомых реквизиты их банковских карт. Часто она просила сообщить ей помимо реквизитов еще и трехзначный код, указанный на оборотной стороне карточки.

Когда люди просили вернуть долг, девушка соглашалась, но под различными предлогами не делала этого.

Кроме того, в июле девушка работала в одном из оздоровительных лагерей Молодечненского района. Там она получила доступ к банковской карте коллеги, когда та оставила свои вещи без присмотра.

Используя реквизиты минчанка похищала находившиеся на карт-счетах деньги, перечисляя их на игровой счет в одной из букмекерских контор.

Установлено не менее 15 эпизодов таких действия. Следователями ищут имущество, подлежащее аресту, чтобы возместить ущерб потерпевшим. Расследование продолжается.