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В Беларуси снизилась официальная цена iPhone X. В интернете все равно дешевле

29.10.2018 12:44 — Разное | Tut.by  
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В Беларуси снизилась официальная цена прошлогоднего флагманского смартфона компании Apple — iPhone X.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Ранее при покупке у официальных продавцов за гаджет просили 3149 и 3619 рублей соответственно за модели на 64 ГБ и 256 ГБ. Теперь устройства получится приобрести за 2799 и 3299 рублей (минус 12% и 9%). Предложения с новыми ценами мы нашли у velcom, 21vek.by, салонах «Алло», «Евросети», «Связном» и i-Store.by.

В интернет-магазинах стоимость iPhone X ниже. Модель на 64 ГБ памяти можно купить от 2184 рублей, на 256 ГБ — от 2374 рублей. Напомним: iPhone X оснащается OLED-дисплеем на 5,8 дюйма, процессором Apple A11, сдвоенной основной камерой и системой разблокировки по лицу Face ID.

Полные характеристики и цены iPhone X (64 ГБ) и iPhone X (256 ГБ)

 
 
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