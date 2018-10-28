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Редкий случай: в США живет мальчик без черепа

29.10.2018 12:42 — Разное | Tut.by  
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Оуэн Мастерсон — годовалый мальчик из Спрингфилда, США, родившийся без черепа. Диагноз «акальвария» был поставлен на 24-й неделе беременности, и врачи утверждали, что плод, скорее всего, погибнет до рождения, а если его и удастся выносить, то ребенок с большой вероятностью не переживет родов. Однако его родители решили рискнуть. Своей историей они поделились с газетой Springfield News-Leader, рассказывает «Газета.Ru».


Фото: Michelle Renfro / On Angels' Wings

Акальвария — редкий порок развития, при котором отсутствуют кости свода черепа, твердая мозговая оболочка и связанные с ними мышцы, но присутствует нормальное основание черепа и лицевые кости (у Оуэна нет костной ткани выше бровей).

Нарушений строения мозга при акальварии нет. Конкретные причины развития патологии не установлены. В силу редкости заболевания для него не разработано стандартов лечения — разве что в школьном возрасте рекомендуется установить костный имплантат.

Мать мальчика, Джессика Мастерсон, работала логопедом, ее муж Том — директор школы. Сейчас Джессике пришлось бросить работу, чтобы заботиться о сыне. Около трех лет назад они удочерили двухлетнюю девочку, вскоре Джессика пережила выкидыш. В 2016 году она снова забеременела.

Во время УЗИ на 20-й неделе беременности врачи не смогли рассмотреть голову ребенка и назначили женщине повторный визит. Тогда это не вызвало у супругов беспокойства.

Однако во время УЗИ на 24-й неделе беременности они сразу поняли, что что-то не так, когда проводивший процедуру специалист ничего не сообщил им о состоянии ребенка — лишь попросил подождать минуту, пока подойдет врач.

Когда врач объяснил, что у плода отсутствует череп и, скорее всего, проблемы с развитием мозга, Том упал в обморок. Супругов направили в другую больницу, чтобы они могли получить дополнительную консультацию.

УЗИ на 27-й неделе беременности подтвердило акальварию. Врачи предложили Джессике прервать беременность, но та отказалась.

«Мы сказали твердое „нет“, — рассказывает она. — Мы не представляли, на что это будет похоже, но речь шла о нашем ребенке. Он был послан нам свыше. Поэтому мы будем делать все возможное и любить его, пока он с нами».

Чем ближе был срок родов, тем больше Джессика волновалась. Ей нравилось ощущать Оуэна в своей утробе, ей казалось, что там он в безопасности. Джессика боялась его потерять.

Хотя прогнозы были неутешительными, супруги молились в надежде, что врачи ошиблись и их ребенок родится здоровым.

Им пришлось пообщаться со специалистами, которые говорили о том, чего Мастерсоны предпочли бы никогда не слышать: что произойдет, если ребенок родится мертвым, умрет вскоре после рождения или же выживет.

Им предоставили выбор: отправится ли Оуэн, если переживет роды, сразу в отделение интенсивной терапии для новорожденных или останется с матерью.

Врачи боялись, что мозг ребенка окажется поврежден и тело малыша просто не сможет функционировать вне матки. Также незащищенный черепом мозг мог пострадать и непосредственно в процессе родов.

Оуэн родился в срок, 13 сентября 2017 года. Роды заняли всего два часа.

«Он заплакал, и мы были непередаваемо счастливы услышать это, — говорит Джессика. — Мой муж подумал: „О Господи, он живой, и он плачет…“ Врачи дали его нам, и мы просто его держали».

Супруги боялись, что каждый момент, проведенный с Оуэном, мог стать последним. Они попрощались с ним почти сразу, как увидели. Но минуты шли, а Оуэн был в порядке.


Фото: Jessie Masterson / facebook.com

Через несколько часов Джессика с мужем и сыном уже отдыхали в палате. А через полтора дня они уже отправились домой — ребенок оказался достаточно здоров, чтобы выписать его без опасений.

Сейчас за Оуэном наблюдают диетолог, логопед, ортопед и педиатр-невролог. За первый год жизни мальчик подцепил ушную инфекцию и кишечный вирус, но серьезных проблем со здоровьем они не доставили.

Но Оуэн не может толком двигаться — ползать, сидеть, перекатываться. Для этого ему необходимо специальное оборудование.

Родители пробовали защитить его голову специальным шлемом, но крики Оуэна ясно дали понять — носить его мальчик не собирается.


Фото: Jessie Masterson / facebook.com

У Оуэна все в порядке со слухом и, возможно, со зрением — по крайней мере, он способен видеть вблизи. Он улыбается, хохочет, пытается имитировать знакомые голоса. Он смеется, когда смеется его мать, и пытается достать руками предметы.

«Мы не смотрим на случившееся как на какую-то катастрофу, — делится Том. — По какой-то причине мы получили это испытание и должны через него пройти».

Родители Оуэна уверены: его предназначение — делиться своей историей надежды и веры с другими.

«Конечно, все это сложно, но я бы не хотела ничего менять, — говорит Джессика. — Я люблю его таким, какой он есть».

 
 
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Врачи предложили Джессике прервать беременность, но та отказалась.
 
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