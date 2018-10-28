Уроженец Пинска майор Руслан Бреус успешно командует 36‑й дорожно-мостовой бригадой

Личный состав 36‑й дорожно-мостовой бригады выполняет специфические задачи: занимается строительством коммуникаций, дорожных сооружений и мостов для беспрепятственного подвоза материальных средств войскам и гражданским организациям. Одно из лучших подразделений 36 дмостбр — мостовой батальон, которым командует майор Руслан Бреус.

Когда Руслан Анатольевич учился в школе, набирали популярность компьютеры. Юноша увлекся информатикой и поэтому после окончания девятого класса поступил в Пинский государственный профессионально-технический колледж легкой промышленности, который окончил по специальности «эксплуатация электронно-вычислительных машин».



Еще в школе Руслан заболел театром, увлечение которым продолжилось и в колледже. С одной стороны — математика и компьютеры, с другой — театр и сцена. За победу в театральном конкурсе Руслан стал лауреатом специального фонда Президента Республики Беларусь по поддержке одаренных студентов и учащихся. После окончания колледжа работал на предприятии по производству полимерных труб.

Руслан Бреус все делает с увлечением. Так учился, теперь так служит. И все его увлечения помогают в службе. Занятия театром развили в нем эмпатию, понимание человеческой психологии, что очень помогает в воспитании личного состава. Хотя служебная занятость сейчас даже не позволяет регулярно посещать столичные театры.

В 2006 году Руслан поступил на военно-транспортный факультет в Белорусском государственном университете транспорта. Во время учебы продолжил заниматься легкой атлетикой и классической борьбой. И тоже достаточно успешно. Защищал спортивную честь альма-матер на республиканской универсиаде, играл в гандбол за университет. Теперь майор Руслан Бреус является примером и в физической подготовке для подчиненных.





Успешно окончив в 2011 году военно-транспортный факультет, лейтенант Бреус получил первое назначение на должность командира взвода в 36‑й дорожно-мостовой бригаде, дислоцировавшейся тогда в Лапичах. Там и женился. Жену Алесю Руслан привез из Гомеля. И теперь в семье Бреус растет маленькая красавица Василиса.

Будучи командиром роты, получил досрочно звание капитан за изобретательное решение практической задачи вопреки канонам из учебников, что позволило сэкономить человеческие трудозатраты, топливо и моторесурсы. В 2014 году бригаду передислоцировали в Жодино. А в 2015‑м офицер был назначен начальником отделения боевой подготовки (и службы в резерве) бригады.

В 2016 году майора Руслана Бреуса назначили командиром мостового батальона. С новой должностью увеличилась ответственность за людей, технику, за выполнение более масштабных задач, с решением которых коллектив под командованием майора Бреуса успешно справляется.

В учении «Запад‑2017» коллектив мостового батальона профессионально отработал параллельно с коллегами из Российской Федерации.

Водители батальона оказывали в этом году большую помощь сельским труженикам в уборке урожая. Личный состав батальона оказывает помощь и белорусским геологам в проведении инженерно-геологической разведки при строительстве мостовых переходов через реки.

Естественно, что при строительстве любого мостового перехода, даже деревянного, от воинов батальона требуется качественная работа. А учитывая, что они должны быть готовы к деятельности в боевых условиях, когда требуется и скорость выполнения задач по организации переправ, командир батальона добивается от личного состава интенсивной сосредоточенной деятельности при отработке нормативов. При наведении переправ успех во многом зависит не только от индивидуальных навыков каждого специалиста, но и от слаженности действий всех отделений и взводов, занятых в строительстве моста.

Летом 2018 года мостовой батальон 36‑й дорожно-мостовой бригады принимал участие в командно-штабном учении с тылом Вооруженных Сил Республики Беларусь. Батальон возводил средний автодорожный разборный мост длиной 96 метров через реку Березину, осуществлял его техническое прикрытие, охрану и оборону. Личный состав построил также два низководных деревянных моста в качестве ложных мостов.

За отличную работу на учении органов тыла начальник Генерального штаба Вооруженных Сил — первый заместитель министра обороны Республики Беларусь генерал-майор Олег Белоконев наградил майора Бреуса наручными часами, а всему личному составу батальона объявил благодарность.

— Главными приоритетами в командирской деятельности я считаю воспитание личного состава, поддержание на высоком уровне воинской дисциплины и постоянной боевой готовности для того, чтобы в любой момент мы могли выполнить задачу, которую нам поставят, — поделился своими взглядами на службу майор Руслан Бреус. — А чтобы эту задачу выполнить точно и в срок, я как командир батальона должен быть уверен в своих подчиненных. Значит, надо большой труд вложить в воспитание личного состава.

Высоко оценивает своего подчиненного командир бригады подполковник Тохир Махмудов:

— Майор Бреус — молодой перспективный инициативный офицер. Он порядочный человек, грамотный и ответственный специалист, который поставленную задачу выполнит точно и в срок. И выполнит качественно. Это важная профессиональная черта. У него отличная инженерно-техническая подготовка и, что немаловажно, прекрасные организаторские способности. Руслан Анатольевич и умелый воспитатель, поддерживает на высоком уровне морально-психологическое состояние коллектива и дисциплинированность личного состава. Он не останавливается на достигнутом, собирается в дальнейшем получить и высшее военное образование.

Владимир Шурховецкий,

«Ваяр».

Фото Ирины Малиновской.