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Белорусская грация Алина Горносько завоевала 2 медали на Гран-при в Испании

29.10.2018 12:57 — Разное | Аргументы и факты  
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Белорусская грация Алина Горносько завоевала 2 медали на Гран-при в Испании
Belarus Gymnastics-Association / vk.com

В Марбелье завершился этап Гран-при по художественной гимнастике. По их итогам белоруска Алина Горносько завоевала две медали.

Белорусская грация Алина Горносько завоевала 2 медали на Гран-при в Испании Белорусская грация Алина Горносько впервые стала призером этапа Кубка мира

В многоборье наша спортсменка стала второй, уступив лишь украинке Владе Никольченко. Кроме того, в индивидуальных выступлениях в упражнении с мячом белоруска завоевала «бронзу».

Как отмечают представители Белорусской ассоциации гимнастики, Алина Горносько вернулась к соревнованиям после восстановления от полученной травмы. В тренерском штабе нашей команды в новом олимпийском цикле связывают особые надежды с этой спортсменкой.

Отметим, что помимо Гран-при, в Марбелье прошел еще один международный турнир по художественной гимнастике. Сразу четыре бронзовые медали завоевала наша Арина Сущинская. Белоруска стала третьей в многоборье, а также в индивидуальных упражнениях с обручем, мячом и лентой.

 
 
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На счету белорусской спортсменки «серебро» в многоборье и «бронза» в упражнении с мячом на Гран-при в испанской Марбелье.
 
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