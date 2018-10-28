Белорусская грация Алина Горносько завоевала 2 медали на Гран-при в Испании

В Марбелье завершился этап Гран-при по художественной гимнастике. По их итогам белоруска Алина Горносько завоевала две медали.

В многоборье наша спортсменка стала второй, уступив лишь украинке Владе Никольченко. Кроме того, в индивидуальных выступлениях в упражнении с мячом белоруска завоевала «бронзу».

Как отмечают представители Белорусской ассоциации гимнастики, Алина Горносько вернулась к соревнованиям после восстановления от полученной травмы. В тренерском штабе нашей команды в новом олимпийском цикле связывают особые надежды с этой спортсменкой.

Отметим, что помимо Гран-при, в Марбелье прошел еще один международный турнир по художественной гимнастике. Сразу четыре бронзовые медали завоевала наша Арина Сущинская. Белоруска стала третьей в многоборье, а также в индивидуальных упражнениях с обручем, мячом и лентой.