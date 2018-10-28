Это очень красиво. Шарлиз Терон полностью обнажилась для съемок в рекламе Dior

Шарлиз Терон появилась в новой рекламе духов J’Adore Absolu. Dior усовершенствовали аромат: теперь в композиции ноты магнолии, жасмина, майской розы и индийской туберозы. Но это тот самый случай, когда трудно сосредоточиться на том, что рекламируют, из-за главной героини рекламы:

Напоминаем, Шарлиз пришлось набрать 22 кг ради съемок в трагикомедии «Талли», где она сыграла многодетную мать, забывшую о себе. Добросовестно наетое актрисе пришлось сбрасывать полтора года.



kinopoisk.ru / Шарлиз Терон в роли многодетной матери-одиночки

Белковая диета, утренние пробежки, балет, йога и велопрогулки… не давали результата! Диетолог пояснил Шарлиз, что рекордные похудения после ролей легко давались ей в 27, а с нынешним метаболизмом придется подождать, чтобы увидеть результат.



Скриншот из новой рекламы Dior

А результат, как мы можем убедиться из видеоролика, потрясающий. Кроме обнаженной актрисы в ролике снялись женщины разного возраста, цвета кожи и телосложения — вероятно, реклама — это отсылка к картине Жана Огюста Доминика Энгра «Турецкая баня».



«Турецкая баня», Жан Огюст Доминик Энгра

Тем самым создатели ролика намекают на разнообразие женской красоты красоты и целевой аудитории, которой может понравиться новый аромат.