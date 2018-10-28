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Пинчанке за жестокое убийство новорожденной дочери дали 11 лет

29.10.2018 12:52 — Разное | Партизан  
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29 октября в Брестском областном суде огласили приговор 35-летней пинчанке, которая обвинялась в убийстве ребенка с особой жестокостью.

Суд признал женщину виновной и назначил наказание на срок 11 лет лишения свободы в колонии общего режима.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

По версии обвинения, 35-летняя пинчанка о своей беременности узнала примерно в мае прошлого года. Она скрыла от окружающих свое положение и не стала на учет в медицинское учреждение. 

26 января 2018 года женщина родила доношенную и жизнеспособную девочку, у которой отсутствовали пороки и аномалии развития, несовместимые с жизнью. После родов мама нанесла малышке не менее 49 телесных повреждений руками и «неустановленными предметами» по голове, грудной клетке, туловищу, рукам и ногам. 

Новорожденная девочка получила многочисленные травмы, но еще была жива. Тогда обвиняемая руками закрыла малышке нос, рот и сдавила шею — девочка умерла от механической асфиксии.


Затем обвиняемая спрятала труп в сумку, чтобы незаметно вынести его из квартиры, но не успела. Около 18.30 ее из квартиры увезли медики из-за кровотечения. 

Медики сообщили о произошедшем в милицию, и по месту жительства пациентки выехала следственно-оперативная группа. В ходе осмотра квартиры следователи обнаружили в женской сумке завернутый в пакет труп новорожденной девочки.

Согласно заключению комплексной психолого-психиатрической экспертизы, обвиняемая могла осознавать фактический характер своих действий и руководить ими.

В суде пинчанка свою вину признала частично. Она не согласилась с тем, что умышленно лишила жизни свою дочь. По ее версии, из-за недомогания после родов она роняла девочку и сама часто падала.

— Я упала на малыша… несколько раз… И где-то я его придавила своим телом, — рассказала в суде обвиняемая.

 
 
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29 октября в Брестском областном суде огласили приговор 35-летней пинчанке, которая обвинялась в убийстве ребенка с особой жестокостью.
 
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