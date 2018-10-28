Пинчанке за жестокое убийство новорожденной дочери дали 11 лет

Суд признал женщину виновной и назначил наказание на срок 11 лет лишения свободы в колонии общего режима.





Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.





По версии обвинения, 35-летняя пинчанка о своей беременности узнала примерно в мае прошлого года. Она скрыла от окружающих свое положение и не стала на учет в медицинское учреждение.





26 января 2018 года женщина родила доношенную и жизнеспособную девочку, у которой отсутствовали пороки и аномалии развития, несовместимые с жизнью. После родов мама нанесла малышке не менее 49 телесных повреждений руками и «неустановленными предметами» по голове, грудной клетке, туловищу, рукам и ногам.





Новорожденная девочка получила многочисленные травмы, но еще была жива. Тогда обвиняемая руками закрыла малышке нос, рот и сдавила шею — девочка умерла от механической асфиксии.









Затем обвиняемая спрятала труп в сумку, чтобы незаметно вынести его из квартиры, но не успела. Около 18.30 ее из квартиры увезли медики из-за кровотечения.





Медики сообщили о произошедшем в милицию, и по месту жительства пациентки выехала следственно-оперативная группа. В ходе осмотра квартиры следователи обнаружили в женской сумке завернутый в пакет труп новорожденной девочки.





Согласно заключению комплексной психолого-психиатрической экспертизы, обвиняемая могла осознавать фактический характер своих действий и руководить ими.





В суде пинчанка свою вину признала частично. Она не согласилась с тем, что умышленно лишила жизни свою дочь. По ее версии, из-за недомогания после родов она роняла девочку и сама часто падала.





— Я упала на малыша… несколько раз… И где-то я его придавила своим телом, — рассказала в суде обвиняемая.