СМИ: Меркель не будет выдвигать свою кандидатуру на пост главы ХДС

ТАСС . Об этом сообщила в понедельник газета Bild со ссылкой на источники в руководстве консерваторов, передает





По информации издания, о своем решении Меркель объявила на заседании правления партии в свете потери ХДС голосов на региональных выборах в Гессене.





Съезд христианских демократов, на котором будет переизбираться партийное руководство, состоится в начале декабря.





Ранее Меркель заявила, что намерена сохранить за собой пост канцлера Германии, сообщил журнал Focus.













Как сообщает Reuters, в этой связи руководство правящего в Германии Христианско-демократического союза (ХДС) обсудит 4 ноября вопрос возможного разделения постов председателя партии и главы правительства ФРГ, хотя до сих пор в Германии должность главы правительства была неразрывно связана с председательством в партии.