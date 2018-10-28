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СМИ: Меркель не будет выдвигать свою кандидатуру на пост главы ХДС
Канцлер Германии Ангела Меркель готова отказаться от поста председателя Христианско-демократического союза (ХДС) и не будет выдвигать свою кандидатуру на выборах лидера ХДС в декабре.
Об этом сообщила в понедельник газета Bild со ссылкой на источники в руководстве консерваторов, передает
По информации издания, о своем решении Меркель объявила на заседании правления партии в свете потери ХДС голосов на региональных выборах в Гессене.
Съезд христианских демократов, на котором будет переизбираться партийное руководство, состоится в начале декабря.
Ранее Меркель заявила, что намерена сохранить за собой пост канцлера Германии, сообщил журнал Focus.
Как сообщает Reuters, в этой связи руководство правящего в Германии Христианско-демократического союза (ХДС) обсудит 4 ноября вопрос возможного разделения постов председателя партии и главы правительства ФРГ, хотя до сих пор в Германии должность главы правительства была неразрывно связана с председательством в партии.
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Канцлер Германии Ангела Меркель готова отказаться от поста председателя Христианско-демократического союза (ХДС) и не будет выдвигать свою кандидатуру на выборах...
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