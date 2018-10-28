Лоукосты зовут в Беларусь, но им не нравятся условия

Кажется, мы уже запутались, хотят ли лоукосты летать в Беларусь или нет, приглашали ли их власти или нет. В этот раз The-Village пообщался с представителями Минтранса и Департамента по авиации и отправил запросы в RyanAir и WizzAir − и получил от них ответ.

Министр транспорта Анатолий Сивак

Напомним, 23 октября министр транспорта Анатолий Сивак на пресс-конференции заявил : «Я как министр не вижу аргументов, чтобы дотировать такие перевозки. Может, Минспорта или Минэкономики и предложит, но Минтранспорта не видит аргументов для введения этого».

Он рассказал, что есть требование к гродненскому аэропорту привлечь лоукост-компанию. Но без дотаций: «Не может сегодня гродненский аэропорт вести переговоры и говорить, что их услуги не будут ничего стоить и что услуги будут предоставляться авиакомпании бесплатно. Я знаю, что и губернатор Гродненской области встречался с такими компаниями. Недавно была встреча и в Правительстве, в которой участвовал и Минтранс, с компанией, представляющей интересы лоукост-компании. Это было буквально на прошлой неделе».

Также министр рассказал, что RyanAir отвечал министерству, мол, пока у вас не будет соответствующего потока, мы не полетим. Нужны пассажири в направлении Парижа или Лондона, и чтобы заполнлся каждый рейс «Боинга» на 189 кресел. «И они не видят такого объема на сегодняшний день. Сегодня вот «Белавиа» на Москву летает, в Жуковский − фактически, на таких же условиях, где билет наиболее дешевый. Этот маршрут востребован, достаточно много граждан на направлении Минск – Москва летают, очень много граждан. А других таких точек, наверное, не существует».

Замминистра транспорта Алексей Ляхнович

Он заявил, что министерство уже лет пять приглашает лоукосты, но они не идут. Причина та же − нет пассажиропотока и дотаций со стороны государства. «Но здесь вопрос более широкий, потому что регулирование тарифов на аэропортовые сборы − это вопрос Министерства антимонопольного регулирования и тарифов. А дотации из бюджета − это вопрос Минфина». Ляхнович говорит, что вопрос, выгодно ли платить дотации, нужно обсуждать на самом высоком уровне.

По словам министра, есть три аэропорта, которые дотируют «Белавиа» − в Паланге, Брюсселе и «Жуковский» в Москве: «То есть, вот эти три маршрута, которые у «Белавиа» есть, − они по тарифам лоукостовским». Алексей Ляхнович говорит, что у нас есть два пути − на примере Германии сохранить своего перевозчика («Люфтганза») или на примере Литвы отказаться от него и платить дотации лоукостам за деньги граждан.

Он привёл в пример Украину − там тоже около пяти лет приглашали RyanAir. Компании дали преференции по строительству гостиницы, разные дотации. «Но, опять же: готово ли сегодня население − даже те, кто не летает − платить за перелеты других авиакомпаний? Здесь не всё так просто. Вопрос, конечно, серьёзный, и с тем же RyanAir разговаривали. Но он отказывается идти, даже если будет бесплатная аэропортовая ставка. Потому что пассажиропотока нет». Аналогично и с польским LOT, который даже не лоукост, а простой перевозчик. Нет пассажиропотка − нет полётов.

Директор Департамента по авиации Минтранса Артём Сикорский

По его словам, переговоры были ещё и с WizzAir. У властей есть заинтересованность в их приходе: «Но их привлечение − это постепенная работа по переговорам, по проведению определенных мероприятий, по аккредитации, по согласованию частот, выделению слотов и так далее». Артём сказал, что лоукосты не оценили беларуский рынок, он им неинтересен. «Возьмите для примера, почему в Москву не летают лоукосты?» − спросил Сикорский. Вот только лоукосты в Москву летают: у WizzAir, Pegasus, Flydubai, AirArabia, Vueling и FlyOne есть по одному-два рейса.

Как сказал Сикорский, «мы открыты для привлечения авиакомпаний любой бизнес-модели». Лоукосты пока требуют нулевые тарифы, потому что весь их бизнес построен на том, чтобы максимально удешевить перелёт. Но к Нацаэропорту никаких конкретных требований пока не выдвигали. По словам Сикорского, сейчас они только изучают общий трафик полётов, присматриваются к рынку: «Переговоры постоянно ведутся, это наша постоянная работа. Как только появится интерес любой компании − они, я уверен, своим правом воспользуются».

Комментарий RyanAir

Журналисты The-Village Беларусь попросили лоукост прокомментировать, интересна ли им Беларусь и какие им нужны условия, а также были ли переговоры с властями. Пресс-служба RyanAir ответила: «Мы всегда заинтересованы в новых маршрутах, которые требуют удовлетворения операционных потребностей. Их открытие зависит от спроса, наличия свободных воздушных судов и жизнеспособных соглашений с аэропортом. В дополнение, поскольку Беларусь не является частью общей авиационной зоны Европейского Союза, полеты не могут выполняться в режиме «Открытого неба», − это будет зависеть от местных авиационных правил полетов в страну и из страны. Новые маршруты в Украину, которая тоже находится вне зоны «Открытого неба» ЕС, стали возможными благодаря усилиям аэропортов и Министра инфраструктуры Украины».

Комментарий WizzAir

На аналогичный запрос компания ответила так: «Хотя мы не спекулируем на возможностях будущего роста, мы можем подтвердить, что WizzAir всегда интересуется новыми рынками, которые могут обеспечить авиакомпании сильный рост. В целом, условие для разработки новых маршрутов и рынков − это комбинация устойчивого спроса и разумных аэропортовых тарифов. WizzAir известен своими низкими ценами, и любой новый рынок или аэропорт, заинтересованные в росте пассажиропотока с WizzAir, должны обеспечить привлекательно низкие расценки. Когда у нас появятся новости, мы тут же об этом расскажем».