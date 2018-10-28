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Не жара, но почти как летом. Со вторника в регионе до +18°С

29.10.2018 — Разное | Заря над Неманам  
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Резкое потепление обещают синоптики «Гроднооблгидромета» на всю предстоящую неделю. Уже во вторник, 30 октября, воздух в области прогреется до  +13…+18 °С. В Гродно столбик максимально поднимется до отметки +16 °С.
 
 
 
Будет облачно, с прояснениями, без существенных осадков. Ветер будет дуть с востока и юго-востока, 5-10 метров в секунду, порывы до 14 метров.
 
Как отметила инженер-синоптик филиала «Гроднооблгидромет» Елена Зволимбовская, погоду всю неделю будет определять теплая воздушная масса с юго-запада Европы. Атмосферное давление ночью будет слабо расти, а днем существенно не изменится, значит, и предпосылок к дождю минимум. 
 
Не жара, но почти как летом. Со вторника в регионе до +18°С
 
В последний день октября тепло продолжит «хозяйничать» на территории области +12…+17 °С. Однако утром на большей части пройдут кратковременные дожди. Такая же погода, но без осадков прогнозируется на 1 ноября. 
2 ноября температура пойдет на спад, но незначительно. Днем +9…+14, кратковременные дожди. Такой же градус и вероятность осадков прогнозируются на все выходные. 
 
Не жара, но почти как летом. Со вторника в регионе до +18°С
 
– До конца октября еще несколько дней, но среднемесячная температура уже просматривается на 2 градуса выше климатической нормы. Подобная погода была в 2013 году, а в 2000-м октябрь и вовсе был теплее в среднем на 3 градуса, – подчеркивает Елена Зволимбовская. 
 
Инженер-синоптик не исключает, что в предстоящем ноябре могут быть побиты температурные рекорды. В 1968 году воздух прогрелся в Гродно до +17,2 °С. Удастся ли перешагнуть отметку нынешней осени?
 
Не жара, но почти как летом. Со вторника в регионе до +18°С
 
 
Теги: Гродно
 
 
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Резкое потепление обещают синоптики «Гроднооблгидромета» на всю предстоящую неделю. Уже во вторник, 30 октября, воздух в области прогреется до +13…+18 °С. В Гродно...
 
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