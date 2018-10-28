Не жара, но почти как летом. Со вторника в регионе до +18°С

Резкое потепление обещают синоптики «Гроднооблгидромета» на всю предстоящую неделю. Уже во вторник, 30 октября, воздух в области прогреется до +13…+18 °С. В Гродно столбик максимально поднимется до отметки +16 °С.

Будет облачно, с прояснениями, без существенных осадков. Ветер будет дуть с востока и юго-востока, 5-10 метров в секунду, порывы до 14 метров.

Как отметила инженер-синоптик филиала «Гроднооблгидромет» Елена Зволимбовская, погоду всю неделю будет определять теплая воздушная масса с юго-запада Европы. Атмосферное давление ночью будет слабо расти, а днем существенно не изменится, значит, и предпосылок к дождю минимум.





В последний день октября тепло продолжит «хозяйничать» на территории области +12…+17 °С. Однако утром на большей части пройдут кратковременные дожди. Такая же погода, но без осадков прогнозируется на 1 ноября.

2 ноября температура пойдет на спад, но незначительно. Днем +9…+14, кратковременные дожди. Такой же градус и вероятность осадков прогнозируются на все выходные.





– До конца октября еще несколько дней, но среднемесячная температура уже просматривается на 2 градуса выше климатической нормы. Подобная погода была в 2013 году, а в 2000-м октябрь и вовсе был теплее в среднем на 3 градуса, – подчеркивает Елена Зволимбовская.

Инженер-синоптик не исключает, что в предстоящем ноябре могут быть побиты температурные рекорды. В 1968 году воздух прогрелся в Гродно до +17,2 °С. Удастся ли перешагнуть отметку нынешней осени?



