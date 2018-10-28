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В Пинском районе легковушка наехала на лежащего на проезжей части пешехода

29.10.2018 13:10 — Разное | Аргументы и факты  
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В Пинском районе легковушка наехала на лежащего на проезжей части пешехода
ГАИ Бреста и Брестской области

Как стало известно, смертельная авария произошла вечером 28 октября в деревне Стытычево Пинского района. 43-летняя водитель автомобиля «Форд-Фиеста» не заметила лежащего на проезжей части мужчину и наехала на него.

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В результате дорожно-транспортного происшествия 59-летний житель деревни Стытычево погиб. Представители ГАИ Бреста и Брестской области обращают внимание, что пешеход не был обозначен световозвращающими элементами. Кроме того, погибший не менее пяти раз привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.

По факту аварии проводится проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего. Сотрудники Госавтоинспекции призывают водителей не оставаться равнодушными и в случае обнаружения сидящего, лежащего или ползающего на проезжей части человека помочь ему подняться или обратиться в милицию по телефону 102.

 
Теги: Брест
 
 
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