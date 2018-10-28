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Брест, строительство Западного обхода, осень 2018 (масштабные и впечатляющие фото с высоты)
29.10.2018 13:40 — Разное | Виртуальный Брест
Самая машстабная стройка города Бресте - путепровод на Западном обходе города.
Вашему вниманию - впечатляющие фото с высоты, сделаны они осенью 2018 года.
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Самая машстабная стройка города Бресте - путепровод на Западном обходе города. Вашему вниманию - впечатляющие фото с высоты, сделаны они осенью 2018 года.
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