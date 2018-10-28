Так и живем. Барановичский токарь рассказал, почему ушел с госпредприятия и сколько зарабатывает у частника

Житель города Барановичи, который работает токарем на одном из частных предприятий, рассказал Intex-press, почему ушел с автоагрегатного завода, отчего не экономит воду и электричество, как отдыхает и проводит семейные праздники.



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Я не задавался вопросом, кем хочу быть, когда вырасту. После девятого класса поступил в Лидский политехнический лицей (тогда это был колледж), выбрал профессию токаря, но после окончания учебы работать по специальности не стал. Вернулся к родителям в деревню, устроился на местный ликеро-водочный завод. Спустя пару лет переехал в Минск, где устроился на МАЗ, а после женитьбы перевелся на автоагрегатный завод в Барановичи в цех от МАЗа.

За девять лет, что я там работал, завод пережил два кризиса. И если из первого смогли выйти, то второй сказался на всех негативно. Зарплаты резко упали, я получал 180 рублей. У нас с женой на тот момент было двое детей, супруга находилась в декретном отпуске, на нас «висел» кредит, который мы взяли на строительство квартиры – в общем, с такой зарплатой было тяжело. И я решил сменить работу. С госпредприятия перешел токарем к «частнику».

Мой рабочий день длится 8,5 часа, график посменный. В месяц я получаю примерно 1250 рублей. Зарплата хорошая, и я не могу сказать, что мы в чем-то себе отказываем. Но нам, как семье с тремя детьми, особо не разгуляешься.

Воду и электричество особо не экономим

Получив зарплату, я первым делом оплачиваю коммунальные платежи. У нас, как у многодетной семьи, нет лимита на пользование электроэнергией и водой, поэтому мы особо не экономим. Впрочем, живя в двухкомнатной квартире с тремя детьми, сэкономить и не удалось бы. Дети ведь в темноте не будут читать, смотреть телевизор или играть, поэтому вечером свет у нас горит в нескольких комнатах сразу. И воды уходит много: детей купаем каждый день, часто работает стиральная машина, жена много и часто готовит.

В целом за месяц на коммуналку уходит 150 рублей. В эту стоимость входят услуги за мобильную связь (у нас три телефона – мой, жены и дочери), а также за интернет и телевидение. У нас у всех один и тот же тариф с безлимитным интернетом, и для общения мы чаще пользуемся мобильными приложениями.

Машина в кредит, мебель – в рассрочку

Еще одна важная статья расходов в нашей семье – оплата кредитов и рассрочек. Квартира у нас построена в кредит. Брали его на 20 лет и первое время ежемесячно платили 300 рублей в месяц. Два года назад у нас родился третий ребенок и банк пересмотрел условия договора. Сейчас каждый месяц мы выплачиваем по 36 рублей.

Весной этого года купили машину — опять же оформили кредит. Теперь ежемесячно на его погашение уходит 180 рублей.

Диван, холодильник, планшет и телефон приобрели в рассрочку. Купить тот же диван без рассрочки не получается: всю сумму сразу не внесешь. А брать в рассрочку намного проще: и вещь есть, и платишь постепенно.

В итоге в месяц за все отдаю более 400 рублей.

«Скорее себе не купим чего-то, но детей сладостями порадуем»

Больше всего денег из моей зарплаты – около 600 рублей – уходит на продукты. Мы живем в шаговой доступности от двух больших супермаркетов, поэтому закупаемся в основном там.

Никогда не берем продукты на месяц. В магазин жена ходит каждый день и в среднем тратит около 15–20 рублей, в зависимости от того, что нужно купить. Раз в три дня она покупает сахар, крупы, сливочное масло. Обязательны в рационе фрукты и овощи, мясо — свинина и курица. Делая покупки, жена обязательно обращает внимание на акции: если что-то на скидке — обязательно возьмет. Но, конечно, если это действительно нужно.

Шесть рублей из ежедневной сумму идет на сладости детям: печенье, вафли, конфеты, булочки. В этом мы им не можем отказать. Скорее себе не купим чего-то, но их порадуем.

Откладывать не получается

На машине я каждый день езжу на работу, по делам, а также всей семьей выезжаем за город. Чтобы заправить авто, каждый месяц требуется примерно 60 рублей.

Одежду мы с женой покупаем по мере необходимости: если вещь изношена — едем обновлять гардероб. Обновки находим в барановичских магазинах или на рынках. Но это не ежемесячные покупки, вещи приобретаем раз в три-четыре месяца.

Все, что необходимо детям (вещи, памперсы), а также плату за детский сад, кружки, попечительские взносы в школе оплачиваем из детского пособия, которое получает жена. На эти же деньги приобретаем и бытовую химию.

В кафе и рестораны мы не ходим, а все семейные праздники отмечаем дома. Хотелось бы съездить на отдых — на море или хотя бы в санаторий, но пока мы не можем себе этого позволить.

Откладывать деньги не получается: все уходит на жизнь. Наш максимум отдыха — выехать с детьми на природу или в деревню.



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Инфографика: Петр КАРАСЮК