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В Брестском районе приятель мужа похитил у предпринимательницы $11 тыс.

29.10.2018 13:40 — Разное | Виртуальный Брест  
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В Брестском районе собутыльник мужа похитил у индивидуальной предпринимательницы крупную сумму денег, сообщили БЕЛТА в УВД облисполкома.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60134.php

В Брестском районе приятель мужа похитил у предпринимательницы тыс.

Инцидент произошел 26 октября в деревне Малые Радваничи. Вернувшись вечером домой, 35-летняя местная жительница обнаружила пропажу $11,2 тыс. Женщина тут же обратилась в милицию. Сотрудники УВД и РОВД установили, что кражу после совместного распития спиртных напитков с мужем заявительницы совершил неработающий 42-летний брестчанин. Мужчина задержан. Часть похищенного изъята.

ОСК возбудил уголовное дело по ч.3 ст.205 (кража, совершенная в крупном размере) УК. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до семи лет с конфискацией или без конфискации имущества.

 
 
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В Брестском районе собутыльник мужа похитил у индивидуальной предпринимательницы крупную сумму денег, сообщили БЕЛТА в УВД облисполкома. Инцидент произошел 26...
 
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