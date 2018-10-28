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Декуть-Малей: забытое имя брестского отца Белорусской Библии
29.10.2018 13:40 — Разное | Виртуальный Брест
25 октября 2018 года в Брестской областной библиотеке им. М.Горького состоялась встреча, посвящённая 130-летию со дня рождения белорусского религиозного и общественного деятеля
Круглый стол был организован Институтом истории НАН Беларуси и Брестской областной библиотекой им. М.Горького. Принять участие в мероприятии могли все, кому небезразлична история нашего города и нашей страны. А по тому, что конференц-зал областной библиотеки был полон, становилось ясно, что личность Луки Декуть-Малея вызывает неподдельный интерес. За круглым столом собрались кандидаты исторических наук, историки-исследователи, архивные работники и библиотечные, пасторы церквей, журналисты, редакторы различных печатных и интернет- изданий, преподаватели и студенты брестских ВУЗов, приглашённые гости из Республики
В заявленной программе круглого стола значились презентация книжной выставки «Лукаш Дзекуць-Малей: асоба ХХ стагоддзя» (из фондов Брестской областной библиотеки), выступления участников и музыкальной группы «Спасение». Однако организаторы не ограничились только этим. Приятным сюрпризом для всех стало присутствие и активное участие в круглом столе внучки Луки Декуть- Малея – Елизаветы и её сына Лукаша (г.Гданьск), а также польского историка-любителя Елены Глаговской, благодаря которой была найдена могила Луки Николаевича Декуть-Малея.
Лука Николаевич Декуть-Малей был личностью неординарной, сильной многогранной. Происходил из семьи учителей. Потеряв обоих родителей в возрасте 3-х лет, до 16 лет воспитывался в семье Фунтов, которые тоже были педагогами. Окончив Слонимскую среднюю школу, поступил в учительскую семинарию. А дальше работал учителем, затем инспектором народного образования.
Во время службы в российской армии, которую проходил в городе Белостоке, стал посещать службы евангельских христиан баптистов. В ночь с 31 декабря 1911 на 1 января 1912 года в Белостоке на реке Супрасль принял водное крещение по баптистскому обряду.
Не в силах молчать, юноша начинает свидетельствовать о Том, Кто изменил его жизнь. За проповедь Евангелия был арестован в деревне Лысково (Пружанский район, Брестской области), привязан к седлу лошади жандарма и приведён к месту расположения тюрьмы в г. Бресте (170 км). В 1913 году становится студентом библейских курсов евангельских христиан в Санкт-Петербурге, которые вёл И. С. Проханов. В 1915 году поступил учиться в духовную семинарию.
После окончания учёбы возвращается в Гродно, занимается пастырской работой, проводит активную общественно-политическую деятельность. Отстаивает веру, родное слово, право на существование белорусского народа. Являлся одним из инициаторов создания Общества белорусской молодёжи в мае 1919 года, являлся казначеем организации и актёром её драматической секции. Понимая тесную связь образования и вероисповедания занимается переводом христианской литературы с польского и русского языков на белорусский.
С конца 1921 года жил в Бресте, куда был выслан польскими властями. Начал проповедовать в округе и создал общину евангельских христиан-баптистов в городе, ставшую крупнейшей на брестчине. Вместе с женой Серафимой, которая работала учителем белорусского языка, перевёл на белорусский язык четыре Евангелия и Псалтирь. Литературную правку переводов осуществлял известный белорусский деятель Антон Луцкевич. Важно было сделать перевод понятным для простых людей. И это Луке Николаевичу удалось в полной мере. Перевод был сделан с греческих текстов настолько точно и понятно, что первое издание в 25000 экземпляров разошлось как «горячие пирожки». Им стали пользоваться все: протестанты, католики, православные.
В декабре 1927 года открыл молитвенный дом, при котором организовал портновские и пчеловодческие курсы. Позже там же открыл детский приют и воскресную школу. В этот период предпринимает попытку сочетать проповедь Евангелия с учительской работой и общественной деятельностью. Перед Второй мировой войной активно евангелизирует, особенно среди учащихся гимназий Бреста, Вильно, Молодечно, Новогрудка и других городов, опекает бедных учащихся. Редактирует «Белорусскую колонку» в баптистском журнале «Маяк». Занимался благотворительной деятельностью.
19 июня 1941 года был арестован в Бресте органами НКВД и приговорён к смертной казни и помещён а Брестскую тюрьму. Жену и детей отправили в ссылку.
Начало войны помешало расстрелу. Лука Николаевич был освобождён из тюрьмы и оставался служителем церкви до 1944 года. 2 июля 1944 года совершалось последнее богослужение с присутствием Луки Николаевича Дзекуць-Малея. Несмотря на подорванное здоровье, он продолжил свою миссионерскую деятельность в
Встреча Л. Н. Дзекуць-Малея с женой и своими детьми состоялась в Белостоке. После этого ещё семь лет они прожили вместе с Серафимой Адамовной. Время пребывания в Сибири подорвало здоровье, и в 1953 году её не стало. Спустя два года, в возрасте 67 лет ушёл в вечность и Лука Николаевич Декуть-Малей.
Имя Луки Декуть-Малея по праву стоит в одном ряду с именами Франциска Скорины и Николая Радзивилла Чёрного. Вера и дела Луки Николаевича всегда шли рука об руку. Он был не только человеком церкви, но и человеком общества. Принимая активное участие в жизни города, видя проблемы, он всеми силами старался оказать посильную помощь в их решении. Он стоял у истоков Евангельского движения в Беларуси. Его перевод Священного писания был сделан в момент формирования и вызревания идеи белорусской государственности, а потому подобен крику о том, что белорусы, как нация, живы, и Беларусь не исчезнет с исторической и политической арены.
«Круглый стол» стал не просто своеобразным продолжением выставки «
Собравшиеся делились малоизвестными фактами из жизни Луки Николаевича. Так пастор церкви ЕХБ «Спасение» Александр Борисюк рассказал, что когда Лука Николаевич приехал в Брест из Гродно, то первое своё богослужение провёл в доме его прадеда Якова Борисюка, и ему же первому преподал водное крещение.
С трудом сдерживала эмоции, гостья из Польши, вспоминая события 4 апреля 1999 года, рассказала о том, что проходя в очередной раз по центральной аллее гарнизонного кладбища города Гданьска, где незадолго до этого очистили могилы от лишней растительности, её взгляд остановился на могиле с надписью «Декуть-Малей». Политолог и журналист по образованию Елена Глаговская достаточно много знала о жизни и деятельности Л.Н. Декуть-Малея, как и то, что местом его смерти считались США.
Вернувшись домой, она первым делом взяла в руки телефонный справочник и нашла фамилию «Декуть-Малей». Этот звонок положил начало долголетней дружбе Елены с семьёй сына Луки Николаевича, а так же исследованию жизни и деятельности этого неординарного человека. По признанию внучки Декуть-Малея Елизаветы, для неё стало открытием, что её дед такой известный человек. Этот факт подтолкнул её к исследованию жизни дедушки. В результате, в 2007 году, оканчивая факультет политологии, она пишет дипломную работу о деятельности Луки Декуть-Малея. Копию этой работы, а также альбом с историческими фотографиями города Гданьска Елизавета подарила Брестской областной библиотеке им.М.Горького.
Были так же представлены документы и проект молитвенного дома, сделанный лично Л.Н. Декуть-Малеем, а также 3D-модель этого здания, подготовленная сотрудниками и студентами Брестского государственного технического университета. Ещё были представлены личные вещи: чаша и тарелка с инициалами Луки Николаевича Декуть-Малея, с которых он преподавал хлебопреломление прихожанам.
Можно было ознакомиться с переводом Нового завета, сделанным Декуть-Малеем. К слову, после первого издания в 1931 году, он издавался ещё три раза, и все хорошие современные белорусские переводы основываются на переводе Луки Декуть-Малея.
25 марта 2003 года по инициативе пресвитера баптистской церкви города Гданьска Мирослава Паталона, было предложено назвать одну из улиц города в честь Луки Николаевича Декуть-Малея. Инициативу поддержало белорусское культурное товарищество «Хатка», а мэр города Павел Адамович, тоже имеющий белорусские корни, лично выступил с этим предложением в Раде города, и оно было принято единогласно.
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25 октября 2018 года в Брестской областной библиотеке им. М.Горького состоялась встреча, посвящённая 130-летию со дня рождения белорусского религиозного и...
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