Декуть-Малей: забытое имя брестского отца Белорусской Библии

25 октября 2018 года в Брестской областной библиотеке им. М.Горького состоялась встреча, посвящённая 130-летию со дня рождения белорусского религиозного и общественного деятеля Луки Николаевича Декуть-Малея и 1000-летию города Бреста.



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Круглый стол был организован Институтом истории НАН Беларуси и Брестской областной библиотекой им. М.Горького. Принять участие в мероприятии могли все, кому небезразлична история нашего города и нашей страны. А по тому, что конференц-зал областной библиотеки был полон, становилось ясно, что личность Луки Декуть-Малея вызывает неподдельный интерес. За круглым столом собрались кандидаты исторических наук, историки-исследователи, архивные работники и библиотечные, пасторы церквей, журналисты, редакторы различных печатных и интернет- изданий, преподаватели и студенты брестских ВУЗов, приглашённые гости из Республики Польша .

В заявленной программе круглого стола значились презентация книжной выставки «Лукаш Дзекуць-Малей: асоба ХХ стагоддзя» (из фондов Брестской областной библиотеки), выступления участников и музыкальной группы «Спасение». Однако организаторы не ограничились только этим. Приятным сюрпризом для всех стало присутствие и активное участие в круглом столе внучки Луки Декуть- Малея – Елизаветы и её сына Лукаша (г.Гданьск), а также польского историка-любителя Елены Глаговской, благодаря которой была найдена могила Луки Николаевича Декуть-Малея.



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Лука Николаевич Декуть-Малей был личностью неординарной, сильной многогранной. Происходил из семьи учителей. Потеряв обоих родителей в возрасте 3-х лет, до 16 лет воспитывался в семье Фунтов, которые тоже были педагогами. Окончив Слонимскую среднюю школу, поступил в учительскую семинарию. А дальше работал учителем, затем инспектором народного образования.

Во время службы в российской армии, которую проходил в городе Белостоке, стал посещать службы евангельских христиан баптистов. В ночь с 31 декабря 1911 на 1 января 1912 года в Белостоке на реке Супрасль принял водное крещение по баптистскому обряду.

Не в силах молчать, юноша начинает свидетельствовать о Том, Кто изменил его жизнь. За проповедь Евангелия был арестован в деревне Лысково (Пружанский район, Брестской области), привязан к седлу лошади жандарма и приведён к месту расположения тюрьмы в г. Бресте (170 км). В 1913 году становится студентом библейских курсов евангельских христиан в Санкт-Петербурге, которые вёл И. С. Проханов. В 1915 году поступил учиться в духовную семинарию.



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После окончания учёбы возвращается в Гродно, занимается пастырской работой, проводит активную общественно-политическую деятельность. Отстаивает веру, родное слово, право на существование белорусского народа. Являлся одним из инициаторов создания Общества белорусской молодёжи в мае 1919 года, являлся казначеем организации и актёром её драматической секции. Понимая тесную связь образования и вероисповедания занимается переводом христианской литературы с польского и русского языков на белорусский.

С конца 1921 года жил в Бресте, куда был выслан польскими властями. Начал проповедовать в округе и создал общину евангельских христиан-баптистов в городе, ставшую крупнейшей на брестчине. Вместе с женой Серафимой, которая работала учителем белорусского языка, перевёл на белорусский язык четыре Евангелия и Псалтирь. Литературную правку переводов осуществлял известный белорусский деятель Антон Луцкевич. Важно было сделать перевод понятным для простых людей. И это Луке Николаевичу удалось в полной мере. Перевод был сделан с греческих текстов настолько точно и понятно, что первое издание в 25000 экземпляров разошлось как «горячие пирожки». Им стали пользоваться все: протестанты, католики, православные.

В декабре 1927 года открыл молитвенный дом, при котором организовал портновские и пчеловодческие курсы. Позже там же открыл детский приют и воскресную школу. В этот период предпринимает попытку сочетать проповедь Евангелия с учительской работой и общественной деятельностью. Перед Второй мировой войной активно евангелизирует, особенно среди учащихся гимназий Бреста, Вильно, Молодечно, Новогрудка и других городов, опекает бедных учащихся. Редактирует «Белорусскую колонку» в баптистском журнале «Маяк». Занимался благотворительной деятельностью.

19 июня 1941 года был арестован в Бресте органами НКВД и приговорён к смертной казни и помещён а Брестскую тюрьму. Жену и детей отправили в ссылку.

Начало войны помешало расстрелу. Лука Николаевич был освобождён из тюрьмы и оставался служителем церкви до 1944 года. 2 июля 1944 года совершалось последнее богослужение с присутствием Луки Николаевича Дзекуць-Малея. Несмотря на подорванное здоровье, он продолжил свою миссионерскую деятельность в Польше . Нёс служение пресвитера в г. Гданьске. В 1946 году жена Луки Николаевича Серафима Адамовна вместе с детьми вернулась из России в Польшу. Семья воссоединилась.

Встреча Л. Н. Дзекуць-Малея с женой и своими детьми состоялась в Белостоке. После этого ещё семь лет они прожили вместе с Серафимой Адамовной. Время пребывания в Сибири подорвало здоровье, и в 1953 году её не стало. Спустя два года, в возрасте 67 лет ушёл в вечность и Лука Николаевич Декуть-Малей.

Имя Луки Декуть-Малея по праву стоит в одном ряду с именами Франциска Скорины и Николая Радзивилла Чёрного. Вера и дела Луки Николаевича всегда шли рука об руку. Он был не только человеком церкви, но и человеком общества. Принимая активное участие в жизни города, видя проблемы, он всеми силами старался оказать посильную помощь в их решении. Он стоял у истоков Евангельского движения в Беларуси. Его перевод Священного писания был сделан в момент формирования и вызревания идеи белорусской государственности, а потому подобен крику о том, что белорусы, как нация, живы, и Беларусь не исчезнет с исторической и политической арены.

«Круглый стол» стал не просто своеобразным продолжением выставки « Беларусь и Библия », а новым этапом в исследовании жизни неутомимого труженика, удивительно талантливого и разностороннего человека, учителя, проповедника, издателя, переводчика Нового Завета на белорусский язык.

Собравшиеся делились малоизвестными фактами из жизни Луки Николаевича. Так пастор церкви ЕХБ «Спасение» Александр Борисюк рассказал, что когда Лука Николаевич приехал в Брест из Гродно, то первое своё богослужение провёл в доме его прадеда Якова Борисюка, и ему же первому преподал водное крещение.



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С трудом сдерживала эмоции, гостья из Польши, вспоминая события 4 апреля 1999 года, рассказала о том, что проходя в очередной раз по центральной аллее гарнизонного кладбища города Гданьска, где незадолго до этого очистили могилы от лишней растительности, её взгляд остановился на могиле с надписью «Декуть-Малей». Политолог и журналист по образованию Елена Глаговская достаточно много знала о жизни и деятельности Л.Н. Декуть-Малея, как и то, что местом его смерти считались США.



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Вернувшись домой, она первым делом взяла в руки телефонный справочник и нашла фамилию «Декуть-Малей». Этот звонок положил начало долголетней дружбе Елены с семьёй сына Луки Николаевича, а так же исследованию жизни и деятельности этого неординарного человека. По признанию внучки Декуть-Малея Елизаветы, для неё стало открытием, что её дед такой известный человек. Этот факт подтолкнул её к исследованию жизни дедушки. В результате, в 2007 году, оканчивая факультет политологии, она пишет дипломную работу о деятельности Луки Декуть-Малея. Копию этой работы, а также альбом с историческими фотографиями города Гданьска Елизавета подарила Брестской областной библиотеке им.М.Горького.

Были так же представлены документы и проект молитвенного дома, сделанный лично Л.Н. Декуть-Малеем, а также 3D-модель этого здания, подготовленная сотрудниками и студентами Брестского государственного технического университета. Ещё были представлены личные вещи: чаша и тарелка с инициалами Луки Николаевича Декуть-Малея, с которых он преподавал хлебопреломление прихожанам.



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Можно было ознакомиться с переводом Нового завета, сделанным Декуть-Малеем. К слову, после первого издания в 1931 году, он издавался ещё три раза, и все хорошие современные белорусские переводы основываются на переводе Луки Декуть-Малея.



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25 марта 2003 года по инициативе пресвитера баптистской церкви города Гданьска Мирослава Паталона, было предложено назвать одну из улиц города в честь Луки Николаевича Декуть-Малея. Инициативу поддержало белорусское культурное товарищество «Хатка», а мэр города Павел Адамович, тоже имеющий белорусские корни, лично выступил с этим предложением в Раде города, и оно было принято единогласно.