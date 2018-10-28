В средней школе №1 райцентра прошел конкурс красоты «Мисс школа – 2018»

В средней школе №1 прошел конкурс красоты и таланта между учащимися 8-9-х классов.

Юные красавицы в четырех конкурсных программах: «Дефиле», «Визитная карточка», «Интеллектуальный конкурс» и «Звезда эстрады» — демонстрировали не только красоту и талант, но и сценическую культуру, умение держаться на сцене и преподнести себя, изящность походки и грацию, артистизм и импровизацию.

Выступление участниц оценивало компетентное жюри, в состав которого вошли педагоги школы и первый секретарь РК ОО «БРСМ» Татьяна Хацулева.

По результатам испытаний титул «Мисс школа-2018» завоевала Дарья Еремич, «Мисс Грация» стала Кристина Михаленко, «Мисс Приз зрительских симпатий» и «Мисс Творчество» достался Татьяне Зеньковец, Виктория Воробьева удостоена титула «Мисс Оригинальность».

































































Ольга ЧЕРНЯКОВА.

Фото автора.