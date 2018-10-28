ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В средней школе №1 райцентра прошел конкурс красоты «Мисс школа – 2018»

29.10.2018 — Разное | Газета Авангард  
Размер текста:
A
A
A

В средней школе №1 прошел конкурс красоты и таланта между учащимися 8-9-х классов.

Юные красавицы в четырех конкурсных программах: «Дефиле», «Визитная карточка», «Интеллектуальный конкурс» и «Звезда эстрады» —  демонстрировали не только красоту и талант, но и сценическую культуру, умение держаться на сцене и преподнести себя, изящность походки и грацию, артистизм и импровизацию.

Выступление участниц оценивало компетентное жюри, в состав которого вошли педагоги школы и первый секретарь РК ОО «БРСМ» Татьяна Хацулева.

По результатам испытаний титул «Мисс школа-2018» завоевала Дарья Еремич, «Мисс Грация» стала Кристина Михаленко, «Мисс Приз зрительских симпатий» и «Мисс Творчество» достался Татьяне Зеньковец, Виктория Воробьева удостоена титула «Мисс Оригинальность».

В средней школе №1 райцентра прошел конкурс красоты «Мисс школа – 2018»
В средней школе №1 райцентра прошел конкурс красоты «Мисс школа – 2018»
В средней школе №1 райцентра прошел конкурс красоты «Мисс школа – 2018»
В средней школе №1 райцентра прошел конкурс красоты «Мисс школа – 2018»
В средней школе №1 райцентра прошел конкурс красоты «Мисс школа – 2018»
В средней школе №1 райцентра прошел конкурс красоты «Мисс школа – 2018»
В средней школе №1 райцентра прошел конкурс красоты «Мисс школа – 2018»
В средней школе №1 райцентра прошел конкурс красоты «Мисс школа – 2018»
В средней школе №1 райцентра прошел конкурс красоты «Мисс школа – 2018»
В средней школе №1 райцентра прошел конкурс красоты «Мисс школа – 2018»
В средней школе №1 райцентра прошел конкурс красоты «Мисс школа – 2018»
В средней школе №1 райцентра прошел конкурс красоты «Мисс школа – 2018»
В средней школе №1 райцентра прошел конкурс красоты «Мисс школа – 2018»
В средней школе №1 райцентра прошел конкурс красоты «Мисс школа – 2018»
В средней школе №1 райцентра прошел конкурс красоты «Мисс школа – 2018»
В средней школе №1 райцентра прошел конкурс красоты «Мисс школа – 2018»
В средней школе №1 райцентра прошел конкурс красоты «Мисс школа – 2018»
В средней школе №1 райцентра прошел конкурс красоты «Мисс школа – 2018»
В средней школе №1 райцентра прошел конкурс красоты «Мисс школа – 2018»
В средней школе №1 райцентра прошел конкурс красоты «Мисс школа – 2018»
В средней школе №1 райцентра прошел конкурс красоты «Мисс школа – 2018»
В средней школе №1 райцентра прошел конкурс красоты «Мисс школа – 2018»
В средней школе №1 райцентра прошел конкурс красоты «Мисс школа – 2018»
В средней школе №1 райцентра прошел конкурс красоты «Мисс школа – 2018»
В средней школе №1 райцентра прошел конкурс красоты «Мисс школа – 2018»
В средней школе №1 райцентра прошел конкурс красоты «Мисс школа – 2018»
В средней школе №1 райцентра прошел конкурс красоты «Мисс школа – 2018»
В средней школе №1 райцентра прошел конкурс красоты «Мисс школа – 2018»
В средней школе №1 райцентра прошел конкурс красоты «Мисс школа – 2018»
В средней школе №1 райцентра прошел конкурс красоты «Мисс школа – 2018»
В средней школе №1 райцентра прошел конкурс красоты «Мисс школа – 2018»

Ольга ЧЕРНЯКОВА.

Фото автора.

 

 
 
Ссылка на источник 80
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В средней школе №1 прошел конкурс красоты и таланта между учащимися 8-9-х классов. Юные красавицы в четырех конкурсных программах: «Дефиле», «Визитная...
 
Новости дня
Новости разные
 
Декуть-Малей: забытое имя брестского отца Белорусской Библии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.10.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Фаниполь Online
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)
29.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика