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Российские эксперты назвали лучшие смартфоны, которые можно купить сейчас

29.10.2018 13:27 — Разное | Tut.by  
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Российская организация «Роскачество» совместно с Международной ассамблеей организаций потребительских испытаний (ICRT) обновила список лучших, по их мнению, смартфонов новинками от Samsung и Apple. Об этом сообщается на сайте организации.


На фото Samsung Galaxy Note 9

Эксперты «Роскачества» отметили, что уже более полутора лет первое и второе место в общем рейтинге занимали Samsung Galaxy S8 и Samsung Galaxy S8+, после им на смену пришли топовые Galaxy S9 и Galaxy S9+. Теперь на первом месте оказался Samsung Galaxy Note 9, который обогнал недавние флагманы Apple — iPhone Xs Max и iPhone Xs. Новинки Apple в рейтинге разместились на втором и третьем месте .

По словам «Роскачества», Galaxy Note 9 набрал больше баллов, чем новые iPhone в тесте на прочность, при проверке аккумулятора, оценке качества музыки, а также при тестах чувствительности сигнала и мощности антенны. В фото- и видеосъемке он проиграл, «но всего лишь на сотые балла».

 

Samsung Galaxy Note 9

iPhone XS

iPhone XS Max

За какое время зарядится до 100 %?

За 1 час 45 минут

За 3 часа 15 минут

За 3 часа 30 минут

На сколько хватит всего заряда?

На 29 часов

На 24 часа 30 минут

На 26 часов

На сколько процентов зарядится за 15 минут?

На 19 %

На 11 %

На 9 %

На сколько хватит заряда, полученного за 15 минут?

На 6 часов

На 3 часа

На 2 часа

Топ-10 лучших смартфонов по версии «Роскачества» сегодня выглядит так:

  • Samsung Galaxy Note 9;
  • iPhone XS Max;
  • iPhone XS;
  • Samsung Galaxy S9;
  • Samsung Galaxy S9+;
  • Samsung Galaxy S8;
  • Samsung Galaxy S8+;
  • iPhone 8 Plus;
  • Huawei P20 Pro;
  • Samsung Galaxy Note 8.

«Роскачество» и ICRT на сегодняшний день протестировали 402 модели смартфонов. 106 из них уже вышли из продажи, но удалять их из рейтинга не стали, а направили в архив. «Они прошли одни и те же испытания в одинаковых лабораторных условиях по 229 параметрам и могут объективно сравниваться между собой», — говорится на сайте организации.

 
 
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