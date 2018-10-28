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Российские эксперты назвали лучшие смартфоны, которые можно купить сейчас
Российская организация «Роскачество» совместно с Международной ассамблеей организаций потребительских испытаний (ICRT) обновила список лучших, по их мнению, смартфонов новинками от Samsung и Apple. Об этом
Эксперты «Роскачества» отметили, что уже более полутора лет первое и второе место в общем рейтинге занимали Samsung Galaxy S8 и Samsung Galaxy S8+, после им на смену пришли топовые Galaxy S9 и Galaxy S9+. Теперь на первом месте оказался Samsung Galaxy Note 9, который обогнал недавние флагманы Apple — iPhone Xs Max и iPhone Xs. Новинки Apple в рейтинге разместились на втором и третьем месте .
По словам «Роскачества», Galaxy Note 9 набрал больше баллов, чем новые iPhone в тесте на прочность, при проверке аккумулятора, оценке качества музыки, а также при тестах чувствительности сигнала и мощности антенны. В фото- и видеосъемке он проиграл, «но всего лишь на сотые балла».
Топ-10 лучших смартфонов по версии «Роскачества» сегодня выглядит так:
«Роскачество» и ICRT на сегодняшний день протестировали 402 модели смартфонов. 106 из них уже вышли из продажи, но удалять их из рейтинга не стали, а направили в архив. «Они прошли одни и те же испытания в одинаковых лабораторных условиях по 229 параметрам и могут объективно сравниваться между собой», — говорится на сайте организации.
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Первое место в рейтинге занял аппарат от Samsung.
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