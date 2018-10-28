Российские эксперты назвали лучшие смартфоны, которые можно купить сейчас

Российская организация «Роскачество» совместно с Международной ассамблеей организаций потребительских испытаний (ICRT) обновила список лучших, по их мнению, смартфонов новинками от Samsung и Apple. Об этом сообщается на сайте организации.



На фото Samsung Galaxy Note 9

Эксперты «Роскачества» отметили, что уже более полутора лет первое и второе место в общем рейтинге занимали Samsung Galaxy S8 и Samsung Galaxy S8+, после им на смену пришли топовые Galaxy S9 и Galaxy S9+. Теперь на первом месте оказался Samsung Galaxy Note 9, который обогнал недавние флагманы Apple — iPhone Xs Max и iPhone Xs. Новинки Apple в рейтинге разместились на втором и третьем месте .

По словам «Роскачества», Galaxy Note 9 набрал больше баллов, чем новые iPhone в тесте на прочность, при проверке аккумулятора, оценке качества музыки, а также при тестах чувствительности сигнала и мощности антенны. В фото- и видеосъемке он проиграл, «но всего лишь на сотые балла».

Samsung Galaxy Note 9 iPhone XS iPhone XS Max За какое время зарядится до 100 %? За 1 час 45 минут За 3 часа 15 минут За 3 часа 30 минут На сколько хватит всего заряда? На 29 часов На 24 часа 30 минут На 26 часов На сколько процентов зарядится за 15 минут? На 19 % На 11 % На 9 % На сколько хватит заряда, полученного за 15 минут? На 6 часов На 3 часа На 2 часа

Топ-10 лучших смартфонов по версии «Роскачества» сегодня выглядит так:

Samsung Galaxy Note 9;

iPhone XS Max;

iPhone XS;

Samsung Galaxy S9;

Samsung Galaxy S9+;

Samsung Galaxy S8;

Samsung Galaxy S8+;

iPhone 8 Plus;

Huawei P20 Pro;

Samsung Galaxy Note 8.

«Роскачество» и ICRT на сегодняшний день протестировали 402 модели смартфонов. 106 из них уже вышли из продажи, но удалять их из рейтинга не стали, а направили в архив. «Они прошли одни и те же испытания в одинаковых лабораторных условиях по 229 параметрам и могут объективно сравниваться между собой», — говорится на сайте организации.