В Брестской области ГАИ задержала пьяного тракториста-бесправника

В Брестском районе милиция задержала пьяного тракториста, лишенного водительского удостоверения, сообщает ГАИ Брестской области.



Фото: ГАИ Брестской области

В воскресенье, 28 октября, около 15.30 часов инспекторы ГАИ остановили мини-трактор «Беларус Т-25», в котором находились двое мужчин, хотя по техническим характеристикам трактор одноместный. Впоследствии стало понятно, что водитель нетрезв — от него был слышен сильный запах алкоголя.

При проверке документов было установлено, что за рулем находился 56-летний местный житель, ранее он был лишен права управления транспортными средствами за пьяное вождение.

Тракторист подтвердил факт употребления спиртного, пояснив, что работал на поле и немного выпил со своим знакомым. Освидетельствование показало, что у него на выдохе содержится 1,7% промилле алкоголя.

Трактор помещен на штрафстоянку. В отношении водителя составлены протоколы за нарушение правил перевозки пассажиров, управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и управление ТС не имея прав.