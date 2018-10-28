|
В Гомеле на пешеходном переходе Passat сбил пенсионерку
В воскресенье вечером на улице Владимирова в Гомеле сбили пешехода. Первые кадры после наезда разместил на YouTube пользователь под ником
В ГАИ сообщили, что инцидент произошел примерно в 18.20 28 октября. 47-летний водитель Volkswagen Passat совершил наезд на 78-летнюю женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
Пенсионерка с травмами в больнице.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В воскресенье вечером на улице Владимирова в Гомеле сбили пешехода. Первые кадры после произошедшего разместил на канале YouTube пользователь.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)