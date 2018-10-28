В Гомеле на пешеходном переходе Passat сбил пенсионерку

В воскресенье вечером на улице Владимирова в Гомеле сбили пешехода. Первые кадры после наезда разместил на YouTube пользователь под ником pddgml .

В ГАИ сообщили, что инцидент произошел примерно в 18.20 28 октября. 47-летний водитель Volkswagen Passat совершил наезд на 78-летнюю женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пенсионерка с травмами в больнице.