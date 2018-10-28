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В Гомеле на пешеходном переходе Passat сбил пенсионерку

29.10.2018 13:21 — Разное | Tut.by  
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В воскресенье вечером на улице Владимирова в Гомеле сбили пешехода. Первые кадры после наезда разместил на YouTube пользователь под ником pddgml.

В ГАИ сообщили, что инцидент произошел примерно в 18.20 28 октября. 47-летний водитель Volkswagen Passat совершил наезд на 78-летнюю женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пенсионерка с травмами в больнице.

 
Теги: Гомель
 
 
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В воскресенье вечером на улице Владимирова в Гомеле сбили пешехода. Первые кадры после произошедшего разместил на канале YouTube пользователь.
 
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