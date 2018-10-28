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Под Брестом перевернулся BMW: водителя придавило кузовом

29.10.2018 13:19 — Разное | Tut.by  
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29 октября на трассе М1 вблизи агрогородка Клейники перевернулся автомобиль. Пострадали два человека, сообщает ГАИ региона.


Фото: 112.by

29-летний водитель BMW не справился с управлением. Автомобиль выехал в кювет и опрокинулся на крышу.

Пассажир вылез из авто самостоятельно, водитель оказался под кузовом, сообщает областное управление МЧС. Спасатели достали пострадавшего и передали медикам. Мужчин отвезли в больницу.

По данным ГАИ, водитель ранее 71 раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД.

 
 
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Пассажир смог выбраться из побитого авто самостоятельно.
 
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