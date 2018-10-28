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Под Брестом перевернулся BMW: водителя придавило кузовом
29 октября на трассе М1 вблизи агрогородка Клейники перевернулся автомобиль. Пострадали два человека,
29-летний водитель BMW не справился с управлением. Автомобиль выехал в кювет и опрокинулся на крышу.
Пассажир вылез из авто самостоятельно, водитель оказался под кузовом,
По данным ГАИ, водитель ранее 71 раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД.
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Пассажир смог выбраться из побитого авто самостоятельно.
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