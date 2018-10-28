ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Новые подробности смертельного ДТП возле Радошковичей. СК ищет свидетелей

29.10.2018 13:19 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Следственный комитет устанавливает обстоятельства ДТП, которое произошло в субботу возле Радошковичей, и ищет свидетелей.


По словам очевидца ДТП, который ехал за попавшим в аварию Volkswagen, Mazda ехала спокойно, а потом резко пошла влево, после чего и произошло столкновение.

Следствие сообщает, что за рулем Mazda находился 56-летний житель Минска, а Volkswagen Jetta управлял 38-летний житель агрогородка Ждановичи. В аварии погибли оба водителя, а также пассажиры Mazda: 17-летний подросток и 71-летняя женщина. Еще двое пассажиров Mazda: 10-летний мальчик и 47-летняя женщина, а также находившиеся в Volkswagen полуторагодовалый мальчик, 26-летняя и 36-летняя жительницы Минского района с травмами различной степени тяжести госпитализированы.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть четырех человек (ч. 3 ст. 317 Уголовного кодекса). Назначены экспертизы.

Следствие обращается к гражданам, которые располагают информацией, записями видеорегистратора с места происшествия, с просьбой сообщить об этом в УСК по Минской области по адресу: г. Минск, ул. Аранская, 1, или по телефонам: (017) 219−09−17, 219−09−04.

Напомним, смертельное ДТП произошло 27 октября около 17.00 на трассе Минск — Молодечно возле Радошковичей. В лобовом столкновении Mazda и Volkswagen погибли 4 человека — два пассажира и водитель Mazda, а также водитель Volkswagen. Пять человек были госпитализированы.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 51
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть четырех человек (ч. 3 ст. 317 Уголовного кодекса). Назначены...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Пинском районе Ford переехал лежавшего на дороге мужчину
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.10.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Фаниполь Online
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)
29.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика