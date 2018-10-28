Новые подробности смертельного ДТП возле Радошковичей. СК ищет свидетелей

Следственный комитет устанавливает обстоятельства ДТП, которое произошло в субботу возле Радошковичей, и ищет свидетелей.





По словам очевидца ДТП, который ехал за попавшим в аварию Volkswagen, Mazda ехала спокойно, а потом резко пошла влево, после чего и произошло столкновение.

Следствие сообщает, что за рулем Mazda находился 56-летний житель Минска, а Volkswagen Jetta управлял 38-летний житель агрогородка Ждановичи. В аварии погибли оба водителя, а также пассажиры Mazda: 17-летний подросток и 71-летняя женщина. Еще двое пассажиров Mazda: 10-летний мальчик и 47-летняя женщина, а также находившиеся в Volkswagen полуторагодовалый мальчик, 26-летняя и 36-летняя жительницы Минского района с травмами различной степени тяжести госпитализированы .

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть четырех человек (ч. 3 ст. 317 Уголовного кодекса). Назначены экспертизы.

Следствие обращается к гражданам, которые располагают информацией, записями видеорегистратора с места происшествия, с просьбой сообщить об этом в УСК по Минской области по адресу: г. Минск, ул. Аранская, 1, или по телефонам: (017) 219−09−17, 219−09−04.

Напомним, смертельное ДТП произошло 27 октября около 17.00 на трассе Минск — Молодечно возле Радошковичей. В лобовом столкновении Mazda и Volkswagen погибли 4 человека — два пассажира и водитель Mazda, а также водитель Volkswagen. Пять человек были госпитализированы.