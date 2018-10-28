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Как исправили ливневку на "Динамо": решение вызывает недоумение
Систему ливневки на стадионе «Динамо» переделали. Раньше во время дождя вода из водосточных труб стекала прямо на межтрибунное пространство, где расположены места для людей с инвалидностью.
До ремонта было так:
А так стало:
Теперь вода из него будет литься на проходы между трибунами.
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Раньше во время дождя вода из водосточных труб стекала прямо на межтрибунное пространство, где расположены места для людей с инвалидностью.
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