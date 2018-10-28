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Как исправили ливневку на "Динамо": решение вызывает недоумение

29.10.2018 13:19 — Разное | Tut.by  
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Систему ливневки на стадионе «Динамо» переделали. Раньше во время дождя вода из водосточных труб стекала прямо на межтрибунное пространство, где расположены места для людей с инвалидностью. Руководство стадиона пообещало, что после внесения изменений в проект «Минскпроектом», ситуация будет исправлена. Теперь дождевая вода из водосточной трубы попадает не на трибуны, как это было раньше, а в дождеприемник.

До ремонта было так:


А так стало:

Теперь вода из него будет литься на проходы между трибунами.


 
 
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Раньше во время дождя вода из водосточных труб стекала прямо на межтрибунное пространство, где расположены места для людей с инвалидностью.
 
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