Систему ливневки на стадионе «Динамо» переделали. Раньше во время дождя вода из водосточных труб стекала прямо на межтрибунное пространство, где расположены места для людей с инвалидностью. Руководство стадиона пообещало, что после внесения изменений в проект «Минскпроектом», ситуация будет исправлена. Теперь дождевая вода из водосточной трубы попадает не на трибуны, как это было раньше, а в дождеприемник.

До ремонта было так:





А так стало:



Теперь вода из него будет литься на проходы между трибунами.



