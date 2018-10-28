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На Россию надвигается апокалипсис

29.10.2018 13:22 — Разное | UDF  
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Иллюстративное фото
Глобальное изменение климата может привести к непоправимым последствиям в России. Как следует из доклада Минприроды, перманентное потепление, которое в нашей стране происходит быстрее, чем в остальном мире, грозит спровоцировать затопления поселков, аварии на электростанциях, нефтяные загрязнения и повышенную смертность среди пожилых людей. Прошлый год стал четвертым в рейтинге самых теплых в России за более чем 80 лет.

Многочисленные природные катаклизмы угрожают территории России в результате глобального потепления, которое в нашей стране происходит быстрее, чем в среднем на планете, предостерегает Минприроды. Не исключено, что в скором времени россиян ждут засухи в одних регионах и наводнения в других. Эти процессы повлекут за собой разрушение захоронений радиоактивных веществ и гражданской инфраструктуры, уничтожение урожаев, остановки электростанций и в конечном счете — технологические катастрофы. Неотвратимые бедствия принесет таяние вечной мерзлоты.

Население подвергнется эпидемическим заболеваниям — таким как сибирская язва и геморрагическая лихорадка.

Вероятен рост процента больных кишечными и паразитарными инфекциями, поскольку микроорганизмы быстрее размножаются в продуктах в теплую погоду.

К группе риска относятся лица старше 65 лет, проживающие в центральных и южных регионах — особенно страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями. Среди них ожидается повышенная смертность при волнах тепла.

Кроме того, расширившие из-за потепления популяцию и ареал обитания насекомые-вредители нанесут непоправимый ущерб лесам Европейской части России, юга Восточной Сибири и центра Якутии. Массовая гибель деревьев приведет к увеличению пожарной опасности, а также подрыву лесохозяйства и изменению условий обитания животных и растений.

Серьезный ущерб запасам древесины нанесут многочисленные пожары, которые ударят также по представителям флоры и фауны, подвергнут опасности жизни людей.

Из-за глобального потепления следует ждать схода лавин и селей: риск ЧП подобного рода существенно повысится по сравнению с прежними временами.

Неутешительные прогнозы следуют из ежегодного доклада Минприроды «Об охране окружающей среды», проект которого опубликовал «Коммерсант». Согласно представленным данным ведомства, отмечается значительное количество выбросов парниковых газов, вызванных «экономическим ростом и увеличением населения».

На Черном и Балтийском морях ждут цветения и ухудшения вод в курортных зонах, на Азове и Каспии — подтопления поселков из-за подъема уровня, в Арктике — увеличения риска нефтяного загрязнения.

Глобальные климатические изменения, по мнению авторов доклада, приведут к преждевременному ветшанию зданий и изнашиванию транспортных коммуникаций. Увеличится число аварий из-за деформации железнодорожных путей при экстремально высоких температурах. Рост интенсивности осадков приведет к разрушениям трубопроводов, затоплениям и прочим бедствиям. Перед лицом грозящей опасности особенно уязвимы регионы Европейской части России, а также горные районы и сейсмически активные зоны — например, Сахалин.

Из-за увеличения количества гроз, смерчей и других опасных метеоявлений следует быть готовыми к росту числа аварий на ЛЭП, возникновению критических ситуаций с энерго- и водоснабжением городов.

В период 1976-2017 гг. среднегодовые температуры в России росли на 0,45 градуса в каждом десятилетии. В остальном мире данный показатель сохранялся на уровне 0,18 градуса. Отметим, что в прошлом году в России произошли 907 опасных природных явлений, 378 из которых нанесли значительный ущерб отраслям экономики.

Год получился четвертым в рейтинге самых теплых с 1936-го. Причем, согласно выводам ученых из Франции и Великобритании, в ближайшие пять лет температура на планете будет только расти, приближаясь к аномальным показателям. По прогнозам, до 2022 года средние температуры превысят существующие рамки, в основном по причине низкой вероятности наступления чрезвычайных похолоданий.

Разработанная учеными модель предсказывает, что в следующие два года атмосфера Земли будет «аномально» теплой с вероятностью 64%, а океан — с вероятностью 74%.

В ближайшее пятилетие должно снизиться число экстремальных похолоданий в атмосфере. Количество экстремально теплых событий на поверхности океана, напротив, пойдет в рост.

Ранее Минприроды опубликовало рейтинг городов с наибольшим уровнем загрязнения атмосферы. В список включили 21 город во главе с Воронежем, Рязанью и Курском. Специалисты выразили сомнения по поводу объективности этого доклада. По их словам, результаты во многом зависят от точек, где производятся замеры.

 
 
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