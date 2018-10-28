Обнаружена опасная уязвимость Microsoft Word



Иллюстрация: FrankWinkler

Отмечается, что хакеры маскируют указанный кода под встроенное в файл документа видео. При помощи редактуры файла document. xml кибермошенники добиваются того, чтобы вместо перехода на сайт видеохостинга жертва атаки запускает некий вредоносный код, и на это действие не реагирует система безопасности операционной системы.Как сообщало, ранее стало известно, что в новых версиях браузера Mozilla Firefox реализована встроенная защита от нежелательного сбора информации и скрытого использования устройств.