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Обнаружена опасная уязвимость Microsoft Word
Иллюстрация: FrankWinkler
Отмечается, что хакеры маскируют указанный кода под встроенное в файл документа видео. При помощи редактуры файла document. xml кибермошенники добиваются того, чтобы вместо перехода на сайт видеохостинга жертва атаки запускает некий вредоносный код, и на это действие не реагирует система безопасности операционной системы.
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Об этом сообщили эксперты исследовательской компании Cymulate.
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