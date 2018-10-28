Авторитета Чебурашку объявили в розыск за убийства 90-х 

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«Прайм Крайм»

Инициатором розыска 56-летнего авторитета во взаимодействии с главным управлением уголовного розыска (ГУУР) МВД России стала полиция Кирова. По данным ИА, на Сабрекова, как заказчика преступления, указал один из свидетелей; позже информация подтвердилась в ходе оперативно-розыскных мероприятий.— говорится в сообщении.Это громкое преступление стало первым в череде бандитских разборок за лидерство в криминальном мире региона. После того, как в 1996 и 1997 годах в Кирове были убиты двое воров в законе,(Кипиш) и(Пузырь),остался единственным вором в законе региона и оставался в таком статусе больше 20 лет.Как отмечает ИА, в декабре 2016 года Кировский областной суд приговорил к пожизненному заключению лидера крупнейшего в регионе организованного преступного сообщества (ОПС) «Прокоповские», который с 1996 года был тесно связан с Сабрековым. Вскоре после этого последний уехал за границу. По оперативным данным, в настоящее время Сабреков скрывается в Аргентине, где у него есть вид на жительство. Об этом сообщает