Журналист НТВ Никита Развозжаев найден мёртвым в Москве

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25-летний журналистнайден мёртвым под окнами многоэтажки. По предварительным данным, речь может идти о суициде. В соцсетях Развозжаева был опубликован пост, который можно трактовать как предсмертную записку. В нём он обращается к родителям, друзьям и своей супруге и просит похоронить его в родном Саратове.Развозжаев переехал в Москву в 2016 году и работал в телекомпании НТВ. В прошлом году во время прямого включения в День десантника из парка Горького журналиста неожиданно атаковал пьяный мужчина. Ролик стал вирусным в Интернете.