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Журналист НТВ Никита Развозжаев найден мёртвым в Москве
Фото: © Facebook.com/rusatikin
25-летний журналист Никита Развозжаев найден мёртвым под окнами многоэтажки. По предварительным данным, речь может идти о суициде. В соцсетях Развозжаева был опубликован пост, который можно трактовать как предсмертную записку. В нём он обращается к родителям, друзьям и своей супруге и просит похоронить его в родном Саратове.
Развозжаев переехал в Москву в 2016 году и работал в телекомпании НТВ. В прошлом году во время прямого включения в День десантника из парка Горького журналиста неожиданно атаковал пьяный мужчина. Ролик стал вирусным в Интернете.
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Трагедия произошла во дворе жилого дома в проезде Кадомцева на северо-востоке Москвы.
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