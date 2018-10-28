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Журналист НТВ Никита Развозжаев найден мёртвым в Москве

29.10.2018 13:09 — Разное | UDF  
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Фото: © Facebook.com/rusatikin
Трагедия произошла во дворе жилого дома в проезде Кадомцева на северо-востоке Москвы.

25-летний журналист Никита Развозжаев найден мёртвым под окнами многоэтажки. По предварительным данным, речь может идти о суициде. В соцсетях Развозжаева был опубликован пост, который можно трактовать как предсмертную записку. В нём он обращается к родителям, друзьям и своей супруге и просит похоронить его в родном Саратове.

Развозжаев переехал в Москву в 2016 году и работал в телекомпании НТВ. В прошлом году во время прямого включения в День десантника из парка Горького журналиста неожиданно атаковал пьяный мужчина. Ролик стал вирусным в Интернете.

 
 
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Трагедия произошла во дворе жилого дома в проезде Кадомцева на северо-востоке Москвы.
 
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