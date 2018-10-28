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Улыбающаяся Ходченкова с выпирающим животом взбудоражила народ

29.10.2018 13:07 — Разное | UDF  
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Светлана Ходченкова. Фото: пресс-служба
Актриса Марина Александрова поделилась в Сети любопытной публикацией. Ее снимок с актрисой Светланой Ходченковой, которая гладит выпирающий животик, вызвал бурю эмоций среди подписчиков.

Оказалось, что Александрова и не думала никого провоцировать. Актриса всего лишь проанонсировала продолжение сериала "Домашний арест", опубликовав кадр со съемок.

На опубликованном снимке Светлана Ходченкова находится в образе будущей мамы. "Потому что на десять девчонок по статистике девять ребят… Было весело", – подписала в шутку свой пост Александрова.

Поклонники отметили, что Светлане очень идет беременность, потому что она в реальности еще бездетна. "Ходченкова – любовь! Поскорее бы и правда стала мамой", – размечтались подписчики.


Ранее актриса Рената Литвинова опубликовала снимок Светланы Ходченковой на своей странице в Instagram. Актрисы вместе примут участие в съемках фильма "Северный ветер"

Литвинова оставила короткую подпись под снимком: "Прекрасная Света..." Ранее актриса опубликовала снимок своего образа из будущей картины. "... и так боялась постареть! Это ее передвижное зеркало, диета, физкультурник, тайные врачи, она повадилась всех отклонять! Вот Граф Роман, такой хороший парень!..он называл ее – Вечная Вдова или Невеста... О, это была наша Маргарита!.." – все о моей героине в кино (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – поделилась она.

 
 
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Актриса Марина Александрова поделилась в Сети любопытной публикацией.
 
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