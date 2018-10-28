Улыбающаяся Ходченкова с выпирающим животом взбудоражила народ



Светлана Ходченкова. Фото: пресс-служба

Оказалось, что Александрова и не думала никого провоцировать. Актриса всего лишь проанонсировала продолжение сериала "Домашний арест", опубликовав кадр со съемок.На опубликованном снимкенаходится в образе будущей мамы.– подписала в шутку свой пост Александрова.Поклонники отметили, что Светлане очень идет беременность, потому что она в реальности еще бездетна.размечтались подписчики.Ранее актрисаопубликовала снимок Светланы Ходченковой на своей странице в Instagram. Актрисы вместе примут участие в съемках фильма "Северный ветер"Литвинова оставила короткую подпись под снимком: "– поделилась она.