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Курс доллара: у игроков сдали нервы

29.10.2018 13:02 — Разное | UDF  
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Фото: DPA / TASS
Согласно расчетам Reuters и Commodity Futures Trading Commission спекулянты сократили чистые длинные позиции по доллару США за последнюю неделю до четырехнедельного минимума.

Стоимость чистой длинной позиции в долларах упала до 26,16 млрд долларов за неделю до 23 октября, с 27,64 млрд долларов на предыдущей неделе. Спекулянты сохраняют чистую длинную позицию в долларах 19-ю неделю подряд, но, похоже, наращивать позиционирование в долларах не рискуют.

Негативным фактором для курса доллара стала распродажа на фондовых рынках США. Эта причина не позволила американской валюте воспользоваться жесткой позицией ФРС США и проблемами в еврозоне, чтобы укрепиться к евро и другим валютам.

Индекс доллара в понедельник торгуется на уровне 96,47, что на 0,1% выше предыдущего закрытия.

Курс рубля на этой неделе окажется под давлением на фоне завершения налогового периода. Аналитики прогнозируют, что сигналом для снижения курса рубля станет сохранение ставки ЦБ на прежнем уровне. Заседание регулятора состоялось в пятницу. Игроки ожидают нового раунда антироссийских санкций США и итогов российского-американского саммита на высшем уровне в Париже, который запланирован на 11 ноября.

Установленный Банком России официальный курс доллара на 29 октября 2018 года составляет 65,63 руб., курс евро на сегодня равен 74,66 руб.

 
 
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Негативным фактором для курса доллара стала распродажа на фондовых рынках США.
 
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