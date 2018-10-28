ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Тромбоз не будет грозить организму при регулярном употреблении определенных продуктов

29.10.2018 13:00 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A


Иллюстративное фото
Тромбоз — это весьма серьезное патологическое состояние, которое возникает в связи с закупориванием кровеносных сосудов.

Конечно, никто не может быть застрахован от такого заболевания на 100%, передает rsute.ru. Однако постоянный здоровый образ жизни способен уменьшить риск образования тромбоза. Нужно следить за собственным рационом, и чаще вести активную жизнь.

Медики поведали, с помощью каких продуктов можно предотвратить возникновение тромбоза.


Лимон

Этот фрукт известен своими положительным влиянием на организм – он укрепляет иммунную систему, выводит токсины. А кроме того – он способствует улучшению кровообращения, и повышению выработки красных кровяных телец.


Оливковое масло

Этот вид масла богат на полезные кислоты. Употребление такого продукта снижает количество плохого холестерина, и сохраняет эластичность артерий. В результате этого улучшается кровообращение, и снижается вероятность возникновения тромбоза.


Чеснок

Регулярное употребление хотя бы одного зубчика чеснока в день предотвратит образование тромбоза. Происходит это благодаря особому ферменту, который приводит в норму работу иммунной и сердечно-сосудистой систем.


Сельдерей

В этом продукте содержится очень много антиоксидантов и витаминов, они и помогают приводить в норму артериальное давление. При частом употреблении сельдерея, артерии будут сохранять свою упругость, и снизится риск возникновения бляшек на стенках.


Красное вино

Бокал вина уменьшит риск инфаркта и снизит вероятность образования тромбоза. Содержащиеся в вине антиоксиданты регулируют уровень холестерина, и приостанавливают формирование бляшек. Важно употреблять этот напиток в умеренном количестве, чтобы не нанести вред организму.


Морковь

Свежая морковь, в которой содержится полезный бета-кератин, снижает риск возникновения тромбоза. Бета-кератин полезен для правильной работы сердца, кроме того, он выводит плохой холестерин.

 
 
Ссылка на источник 13
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Завтра в Пинск привезут самолет – частично будет ограничено движение автотранспорта
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.10.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Фаниполь Online
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)
29.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика