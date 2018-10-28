Тромбоз не будет грозить организму при регулярном употреблении определенных продуктов

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Лимон

Оливковое масло

Чеснок

Сельдерей

Красное вино

Морковь

Конечно, никто не может быть застрахован от такого заболевания на 100%, передает rsute.ru. Однако постоянный здоровый образ жизни способен уменьшить риск образования тромбоза. Нужно следить за собственным рационом, и чаще вести активную жизнь.Медики поведали, с помощью каких продуктов можно предотвратить возникновение тромбоза.Этот фрукт известен своими положительным влиянием на организм – он укрепляет иммунную систему, выводит токсины. А кроме того – он способствует улучшению кровообращения, и повышению выработки красных кровяных телец.Этот вид масла богат на полезные кислоты. Употребление такого продукта снижает количество плохого холестерина, и сохраняет эластичность артерий. В результате этого улучшается кровообращение, и снижается вероятность возникновения тромбоза.Регулярное употребление хотя бы одного зубчика чеснока в день предотвратит образование тромбоза. Происходит это благодаря особому ферменту, который приводит в норму работу иммунной и сердечно-сосудистой систем.В этом продукте содержится очень много антиоксидантов и витаминов, они и помогают приводить в норму артериальное давление. При частом употреблении сельдерея, артерии будут сохранять свою упругость, и снизится риск возникновения бляшек на стенках.Бокал вина уменьшит риск инфаркта и снизит вероятность образования тромбоза. Содержащиеся в вине антиоксиданты регулируют уровень холестерина, и приостанавливают формирование бляшек. Важно употреблять этот напиток в умеренном количестве, чтобы не нанести вред организму.Свежая морковь, в которой содержится полезный бета-кератин, снижает риск возникновения тромбоза. Бета-кератин полезен для правильной работы сердца, кроме того, он выводит плохой холестерин.