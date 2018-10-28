|
Коммунальщиков будут штрафовать за лишние суммы в жировках
Это предусмотрено законом от 17 июля 2018 года №131-З «О внесении изменений и дополнений в некоторые кодексы Республики Беларусь», опубликованном на Национальном правовом портале.
Как отмечается в статье, включение должностным лицом организации, ответственной за эксплуатацию жилфонда и предоставление ЖКУ, а также за начисление платы за ЖКУ и платы за пользование жилым помещением, лишних сумм в жировку будет наказываться штрафом до двух базовых величин.
Напомним,
Под лишними суммами в статье подразумевается:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вступила в силу статья 11.83 Кодекса Беларуси об административных правонарушениях Нарушение порядка включения в извещение сумм платы за жилищно-коммунальные...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)