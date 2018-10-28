Коммунальщиков будут штрафовать за лишние суммы в жировках



фото: Myfin.by

Это предусмотрено законом от 17 июля 2018 года №131-З «О внесении изменений и дополнений в некоторые кодексы Республики Беларусь», опубликованном на Национальном правовом портале.

Как отмечается в статье, включение должностным лицом организации, ответственной за эксплуатацию жилфонда и предоставление ЖКУ, а также за начисление платы за ЖКУ и платы за пользование жилым помещением, лишних сумм в жировку будет наказываться штрафом до двух базовых величин.

базовая величина в Беларуси сегодня составляет 24,5 рублей. Таким образом, за включение в жировку лишних сумм коммунальщики могут получить штраф до 49 рублей. Напомним,в Беларуси сегодня составляет 24,5 рублей. Таким образом, за включение в жировку лишних сумм коммунальщики могут получить штраф до 49 рублей.

Под лишними суммами в статье подразумевается: