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«Сейчас у нас сложные игры». «Ислочь» прервала серию побед проигрышем «Минску» в чемпионате Беларуси по футболу

29.10.2018 13:24 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. В пятницу, 26 октября, в 15 часов посмотреть игру «Минска» и «Ислочи», если верить официальному протоколу, пришли 180 человек, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.

И это с учетом того, что средняя посещаемость 25-го тура, если верить тем же протоколам, составила больше 2 тысяч человек.

«Сейчас у нас сложные игры». «Ислочь» прервала серию побед проигрышем «Минску» в чемпионате Беларуси по футболу

«Сейчас у нас сложные игры». «Ислочь» прервала серию побед проигрышем «Минску» в чемпионате Беларуси по футболу

«Сейчас у нас сложные игры». «Ислочь» прервала серию побед проигрышем «Минску» в чемпионате Беларуси по футболу

«Сейчас у нас сложные игры». «Ислочь» прервала серию побед проигрышем «Минску» в чемпионате Беларуси по футболу

Пятница, 15 часов. На стадионе, мягко говоря, немноголюдно. Из-за проблем с освещением на арене матч высшей лиги чемпионата страны по футболу начинается в разгар рабочего времени. «Ислочь» и «Минск» остаются без своей основной поддержки.

«Сейчас у нас сложные игры». «Ислочь» прервала серию побед проигрышем «Минску» в чемпионате Беларуси по футболу

Совсем неудобно. Во-первых, наши болельщики все работают. Мы потеряли часть болельщиков. Не знаю, кто в этом виноват. Атмосфера на стадионе могла бы быть лучше. Я отпросился с работы.

«Ислочь» – команда непредсказуемая: то уступает в пяти матчах подряд, то радует болельщиков сериями побед. Лучшим показателем был старт сезона – пять игр без поражений. До пятничной встречи с «Минском» беспроигрышная серия «волков» исчислялась четырьмя матчами. Среди прочих были обыграны БАТЭ и «Шахтер».

«Сейчас у нас сложные игры». «Ислочь» прервала серию побед проигрышем «Минску» в чемпионате Беларуси по футболу

Надеюсь, что Руденок продолжит забивать, в этой игре тоже. Коморовский, Холодинский – все пусть забивают, мы не против.

«Сейчас у нас сложные игры». «Ислочь» прервала серию побед проигрышем «Минску» в чемпионате Беларуси по футболу

Будем надеяться на 2:1.

Мечты самых преданных фанатов, пришедших 26 октября на стадион, не сбылись. Коллектив Виталия Жуковского уступил столичной команде – 0:3. Тем не менее, за четыре тура до финала в активе у «Ислочи» 27 очков. Шансы стать выше еще есть. Четыре условные победы – 12 баллов.

«Сейчас у нас сложные игры». «Ислочь» прервала серию побед проигрышем «Минску» в чемпионате Беларуси по футболу

«Сейчас у нас сложные игры». «Ислочь» прервала серию побед проигрышем «Минску» в чемпионате Беларуси по футболу

До своего лучшего результата в высшей лиге – 7 места в 2016 году – команде уже не дотянуться. А вот разменять нынешнее 10 место на позицию повыше – вполне по силам.

«Сейчас у нас сложные игры». «Ислочь» прервала серию побед проигрышем «Минску» в чемпионате Беларуси по футболу

Александр Холодинский, нападающий ФК «Ислочь»:
Честно, я не смотрю в таблицу – как получится. Максимально сколько сможем очков наберем, а там уже дальше будем смотреть после игры.

«Сейчас у нас сложные игры». «Ислочь» прервала серию побед проигрышем «Минску» в чемпионате Беларуси по футболу

Виталий Жуковский, тренер ФК «Ислочь»:
Седьмые очень далеко убежали, так что шансов у нас никаких нет. Нам бы во второй восьмерке занять высокое место. Потому что сейчас у нас сложные игры, выезды. Все знают, что они на хорошем ходу. Болельщики гонят вперед команду.

В 27-м туре «Ислочь» сыграет с идущим на 5 месте брестским «Динамо». Вспомнив недавнюю победу – 2:1 над БАТЭ, можно не сомневаться: «волки» способны удивлять.

«Сейчас у нас сложные игры». «Ислочь» прервала серию побед проигрышем «Минску» в чемпионате Беларуси по футболу

«Сейчас у нас сложные игры». «Ислочь» прервала серию побед проигрышем «Минску» в чемпионате Беларуси по футболу

«Сейчас у нас сложные игры». «Ислочь» прервала серию побед проигрышем «Минску» в чемпионате Беларуси по футболу

Никита Букаткин, полузащитник ФК «Ислочь»:
Плохо, что прервали серию. Но любые серии заканчиваются, начинаются новые. Надеюсь, что со следующей игры мы начнем новую серию.

«Сейчас у нас сложные игры». «Ислочь» прервала серию побед проигрышем «Минску» в чемпионате Беларуси по футболу

«Сейчас у нас сложные игры». «Ислочь» прервала серию побед проигрышем «Минску» в чемпионате Беларуси по футболу

«Сейчас у нас сложные игры». «Ислочь» прервала серию побед проигрышем «Минску» в чемпионате Беларуси по футболу

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В пятницу, 26 октября, в 15 часов посмотреть игру «Минска» и «Ислочи», если верить официальному протоколу, пришли 180 человек, сообщили в программе...
 
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