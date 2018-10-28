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В Пинском районе Ford переехал лежавшего на дороге мужчину

29.10.2018 13:17 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Вечером 28 октября в Пинском районе иномарка переехала лежавшего у правого края проезжей части мужчину.  

По сведениям ГАИ УВД Брестского облисполкома, 43-летняя жительница деревни Жидче ехала за рулём Ford Fiesta по трассе Р-147. В деревне Стытычево Ford наехал на лежавшего на дороге человека, который не был обозначен фликерами.  

59-летний местный житель погиб на месте. Известно, что пешеход пять раз привлекался к ответственности за нарушение ПДД.  

Проводится проверка.  

Осенью 2018 года в Минске Mercedes переехал лежавшего на стоянке ТЦ гражданина. 

Водитель попытался скрыться – подробнее здесь.  

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Вечером 28 октября в Пинском районе иномарка переехала лежавшего у правого края проезжей части мужчину.   По сведениям ГАИ УВД Брестского...
 
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