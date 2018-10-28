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В Пинском районе Ford переехал лежавшего на дороге мужчину
Новости Беларуси. Вечером 28 октября в Пинском районе иномарка переехала лежавшего у правого края проезжей части мужчину.
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59-летний местный житель погиб на месте. Известно, что пешеход пять раз привлекался к ответственности за нарушение ПДД.
Проводится проверка.
Осенью 2018 года в Минске Mercedes переехал лежавшего на стоянке ТЦ гражданина.
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Новости Беларуси. Вечером 28 октября в Пинском районе иномарка переехала лежавшего у правого края проезжей части мужчину. По сведениям ГАИ УВД Брестского...
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