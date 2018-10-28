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Слово сдержал. Баста исполнил мечту 6-летнего Вани из Минска и спел вместе с ним на концерте
Новости Беларуси. 27 октября в Минске выступил рэпер Баста.
На его концерте исполнилась мечта 6-летнего Вани из Минска – он спел вместе с исполнителем на сцене.
В конце сентября Ваня написал письмо в программу Ивана Урганта, в котором рассказал о своей давней мечте – «спеть вместе с Бастой на концерте». Музыкант оказался не против, поэтому на концерте в белорусской столице вместе с Ваней исполнил песню «Сансара». Дуэту подпевал многотысячный зал.
В письме Ваня также признался, что слушает Басту с пяти лет и является его фанатом. Юный минчанин занимается вокалом и часто поет песни исполнителя. Самыми любимыми являются «Папа What's up», «Моя игра», «Когда я смотрю на небо».
Видео, на котором Баста и Ваня поют вместе, музыкант выложил на своей странице в Instagram. За сутки его посмотрели более 550 тысяч раз.
Иван Ургант, который помог состояться встрече мальчика и исполнителя, прокомментировал их выступление в соцсетях.
Иван Ургант:
Поклонники Басты поблагодарили его за то, что подарил ребенку такие незабываемые минуты и сдержал свое слово.
«Это было классно. Слово сдержал»,
«Василий – красавец! Сдержал обещание! Уважаю бесконечно»,
«Мечта мальчишки стала реальностью».
Несколько лет назад Месси подарил футболку афганскому мальчику, одетому в пакет.
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Новости Беларуси. 27 октября в Минске выступил рэпер Баста. На его концерте исполнилась мечта 6-летнего Вани из Минска – он спел вместе с исполнителем на сцене. В...
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