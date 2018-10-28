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Слово сдержал. Баста исполнил мечту 6-летнего Вани из Минска и спел вместе с ним на концерте

29.10.2018 12:36 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. 27 октября в Минске выступил рэпер Баста.

На его концерте исполнилась мечта 6-летнего Вани из Минска – он спел вместе с исполнителем на сцене.

В конце сентября Ваня написал письмо в программу Ивана Урганта, в котором рассказал о своей давней мечте – «спеть вместе с Бастой на концерте». Музыкант оказался не против, поэтому на концерте в белорусской столице вместе с Ваней исполнил песню «Сансара». Дуэту подпевал многотысячный зал.

Слово сдержал. Баста исполнил мечту 6-летнего Вани из Минска и спел вместе с ним на концерте
Скриншот из видео со страницы instagram.com/bastaakanoggano

В письме Ваня также признался, что слушает Басту с пяти лет и является его фанатом. Юный минчанин занимается вокалом и часто поет песни исполнителя. Самыми любимыми являются  «Папа What's up», «Моя игра», «Когда я смотрю на небо».

Видео, на котором Баста и Ваня поют вместе, музыкант выложил на своей странице в Instagram. За сутки его посмотрели более 550 тысяч раз.

Иван Ургант, который помог состояться встрече мальчика и исполнителя, прокомментировал их выступление в соцсетях.

Иван Ургант:
Мечты обязательно сбываются! 

Слово сдержал. Баста исполнил мечту 6-летнего Вани из Минска и спел вместе с ним на концерте
Скриншот из видео со страницы instagram.com/bastaakanoggano

Поклонники Басты поблагодарили его за то, что подарил ребенку такие незабываемые минуты и сдержал свое слово.

«Это было классно. Слово сдержал»,

«Василий – красавец! Сдержал обещание! Уважаю бесконечно»,

«Мечта мальчишки стала реальностью».

Несколько лет назад Месси подарил футболку афганскому мальчику, одетому в пакет.

«Самому большому фанату Лео». Как исполнилась мечта ребенка (читайте здесь).

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. 27 октября в Минске выступил рэпер Баста. На его концерте исполнилась мечта 6-летнего Вани из Минска – он спел вместе с исполнителем на сцене. В...
 
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