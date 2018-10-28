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В Гомеле мужчина предстанет перед судом за попытку побега и нападение на милиционеров

29.10.2018 12:34 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Завершено расследование уголовного дела в отношении 24-летнего гомельчанина, который сбежал из могилёвского исправительного учреждения и совершил покушение на убийство.  

Как сообщает УСК по Гомельской области, в апреле 2017 года молодой человек был признан виновным в хулиганстве и незаконном обороте наркотиков. Фигуранта приговорили к трём годам ограничения свободы в исправительном учреждении открытого типа.  

В учреждении парень не раз нарушал порядок и условия отбывания наказания, за что привлекался к дисциплинарной ответственности. Известно, что гражданин склонен к экстремистской и другой противоправной деятельности, исповедует радикальный ислам.  

В ночь с 2 на 3 апреля 2018 года мужчина сбежал из Шкловской больницы, где находился на лечении. Молодой человек был объявлен в республиканский розыск.  

Вскоре стало известно, что осуждённый скрывается в Гомеле. Вечером 15 мая в троллейбусе гражданина попытались задержать три милиционера. Фигурант ранил правоохранителей ножом и скрылся. Утром 16 мая возле реки Сож его задержали сотрудники ОМОН.  

В ходе расследования были допрошены свидетели, проверены показания на месте инцидента с участием потерпевших, к делу добавлена видеозапись преступления, которую сделала пассажирка троллейбуса на телефон. Проведён ряд экспертиз.  

На основании собранных доказательств гомельчанин обвиняется по статьям «Уклонение от отбывания наказания в виде ограничения свободы» и «Покушение на убийство двух и более лиц, в связи с осуществлением ими служебной деятельности».  

Уголовное дело передано прокурору.  

По информации Генеральной прокуратуры, прокурор признал обоснованность обвинения. Уголовное дело изучено и направлено в Гомельский областной суд. Уточняется, что обвиняемый продолжит находится под стражей.  

Весной 2018 года мы рассказывали о нападении злоумышленника на правоохранителей в Гомеле.  

После этого нападавший два километра бежал по городу и переплыл Сож – подробнее здесь.  

 
Теги: Гомель
 
 
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Новости Беларуси. Завершено расследование уголовного дела в отношении 24-летнего гомельчанина, который сбежал из могилёвского исправительного учреждения и...
 
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