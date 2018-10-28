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Лукашенко хочет наделить БРСМ властными полномочиями

29.10.2018 13:46 — Разное | Ежедневник  
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Лукашенко хочет наделить БРСМ властными полномочиями

Белорусский республиканский союз молодежи необходимо на законодательном уровне наделить властными полномочиями, заявил на встрече с активом БРС Александр Лукашенко.

«Мы в какой-то степени недостаточно внимания уделяем нашему молодежному движению. И нам надо заняться этим вопросом немедленно, - сказал Александр Лукашенко. - Они (актив БРСМ. – прим. ред.) должны внести предложения, исходя уже из своего, пусть небольшого, опыта, что мы можем сделать и чего они хотят. А мы, власть, должны ответить на этот вопрос законами, указами, распоряжениями, чтобы наделить какими-то властными полномочиями, мягче скажем, правами эту молодежную организацию».

Президент подчеркнул, что инициатива должна исходить именно от молодых людей, передает БЕЛТА.

Он провел аналогию с развитием в стране сферы высоких технологий: власть не указывала IT-компаниям, как они должны развиваться, а выслушала их предложения и реализовала лучшие из них. «Вы сделали правильный выбор, пополнив ряды нашей молодежной организации. Теперь вы должны сделать так, чтобы организация стала в хорошем смысле слова по-настоящему боеспособной, - обратился глава государства к участникам встречи. - Вас много, но вы не вся наша молодежь. И вы должны стать центром притяжения для остальных сверстников и всех детей Беларуси».

При этом Александр Лукашенко обратил внимание, что самое главное на этом пути - отсутствие всякого формализма. Он подчеркнул, что «тащить» в организацию силой никого не надо. Главное, это влиять на ту молодежь, которая осталась вне организации.

«Если вы отгородились от молодежи какой-то непроходимой стеной, грош вам цена, вы просто угробите будущее молодежной организации», - считает президент.

По его словам, нужно меньше громких слов и больше конкретных дел. В качестве новых направлений деятельности Александр Лукашенко предложил создавать молодежи рабочие бригады, ведь в стране сегодня не хватает рабочих рук, есть где применить свои силы в промышленности, сельском хозяйстве.

«Вам будут рады на нашем новом заводе "БЕЛДЖИ", на БелАЗе, на швейных и других предприятиях. Это будет ваш вклад в укрепление экономики страны. Возьмите шефство над строительством большого объекта. Назовите его «молодежным», чтобы тоже оставить свой БАМ в истории уже современной Беларуси», - добавил президент.
 

 
 
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Белорусский республиканский союз молодежи необходимо на законодательном уровне наделить властными полномочиями, заявил на встрече с активом БРС Александр...
 
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