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Секретный беспилотник США "затерли" на спутниковых картах

29.10.2018 14:18 — Разное | Tut.by  
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Спутниковые снимки Google Maps авиабазы ВВС США Тонопа в Неваде, известной как «Зона-52», оказались подкорректированы. На них был размыт секретный беспилотный летательный аппарат, который тестируют американские военные сообщает The Drive.


Фото: thedrive.com / ТК «Звезда»

Необычный летательный аппарат в момент съемки находился на краю аэродрома возле длинных рядов ангаров, прозванных «каньонами». По мнению издания, дрон похож на стелс-беспилотник RQ-170 Sentinel. Правда, размеры его гораздо больше. И находятся в промежутке между RQ-170 и другой секретной разработкой — Polecat P175 (единственный экземпляр этого дрона разбился в 2016 году).

Возможно, американские военные разрабатывают вариант RQ-170, совмещающий в себе функции разведывательного и ударного беспилотника.

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Спутниковые снимки Google Maps секретной авиабазы ВВС США Тонопа в Неваде, известной как "Зона-52" оказали подкорректированы.
 
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