А мы уже думали, что «Веном» насовсем захватил минский прокат. Но нет: после трех недель безоговорочного лидерства фантастический боевик уступил обаятельному «Смолфуту» . Что еще смотрели минчане всю предыдущую неделю, читайте в традиционном обзоре самых кассовых фильмов недели от AFISHA.TUT.BY.



Кадр из мультфильма «Смолфут»

Если верить данным «Киновидеопроката», на первом месте с большим отрывом — семейная анимация про находчивого йети «Смолфут» : проект студии Warner минские зрители оценили в 51,7 тысячи белорусских рублей.

Кстати, с английского слово smallfoot можно перевести как «маленькая нога». Самих йети на английском называют bigfoot, то есть большеногими. Где-то в Гималаях, надежно спрятанные от любопытного взора, живут йети. Миго в оригинальной озвучке Ченнинга Татума — законопослушный член сообщества, который верит всему, что скажет старейшина, и сохнет по его дочери. Но однажды Миго наблюдает крушение самолета и находит неподалеку смолфута, то есть человека, хотя людей снежные существа считают выдумками. Он бежит к старейшине, чтобы рассказать о нем, но Миго никто не верит, и его изгоняют из деревни. Теперь Миго нужно доказать существование смолфутов.

«Веном» , собрав на этой неделе 41,3 тысячи рублей, готовится покинуть минский прокат с суммарной копилкой за несколько недель в 600 тысяч. Если кто и не успел сходить на самый громкий фильм осени, сделать это можно до 4 ноября. Но имейте в виду, что на Rotten Tomatoes рейтинг фильма застыл на отметке в 30%.

Третьим в топе стал «Хэллоуин» — прямое продолжение хоррора 1978 года: в кассе фильма уже 22,3 тысячи рублей. Не исключено, что накануне Хеллоуина популярность картины только возрастет. Ленту хвалят за классный саундтрек и другие вещи, перешедшие к нему по наследству от фильма сорокалетней давности. Только будьте готовы, если планируете идти в кино, — снят фильм через вполне себе феминистскую оптику. И да, предлагаем посмотреть, как изменились актеры оригинального фильма «Хэллоуин» 1978 года режиссера Джона Карпентера за 40 лет.



Кадр из фильма «Хэллоуин»

Премьеры недели стартовали в прокате не то чтобы уверенно: в копилке приключенческой комедии «Супербобровы» — 11,4 тысячи рублей, у «Несокрушимого» и того меньше — 10,4 тысячи рублей. Хотите по одной причине сходить на эти фильмы? В «Супербобровых» играет Павел Деревянко , в «Несокрушимом» — Владимир Епифанцев .

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Напомним, что 27 октября в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника появилась возможность получить парный билет на матч БАТЭ — «Челси», который пройдет 8 ноября в «Борисов-Арене» . Счастливчику билет достанется бесплатно. Победитель будет объявлен 2 ноября.