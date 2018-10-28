Грузия не смогла выбрать президента. Состоится второй тур





Ни один из кандидатов не смог набрать более половины голосов, необходимых для избрания.

По состоянию на семь утра после обработки 99,57% бюллетеней на президентских выборах в Грузии нет победителя. Предстоит второй тур, пишет reform.by .

Лидером гонки стала Саломе Зурабишвили. За нее проголосовало 38,66% избирателей. На втором месте Григол Вашадхе с 37,7% голосов. Именно они должны побороться за пост во втором туре. Третьим стал Давид Бакрадзе. У него 10,97% голосов.

Выборы президента прошли в Грузии в воскресенье 28 октября. Они отличались низкой явкой. На участки пришли 46,74% от общего числа избирателей.