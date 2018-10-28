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Грузия не смогла выбрать президента. Состоится второй тур

29.10.2018 14:22 — Разное | Ежедневник  
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Грузия не смогла выбрать президента. Состоится второй тур

Ни один из кандидатов не смог набрать более половины голосов, необходимых для избрания.

По состоянию на семь утра после обработки 99,57% бюллетеней на президентских выборах в Грузии нет победителя. Предстоит второй тур, пишет reform.by.

Лидером гонки стала Саломе Зурабишвили. За нее проголосовало 38,66% избирателей. На втором месте Григол Вашадхе с 37,7% голосов. Именно они должны побороться за пост во втором туре. Третьим стал Давид Бакрадзе. У него 10,97% голосов.

Выборы президента прошли в Грузии в воскресенье 28 октября. Они отличались низкой явкой. На участки пришли 46,74% от общего числа избирателей.

 
 
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Ни один из кандидатов не смог набрать более половины голосов, необходимых для избрания.
 
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