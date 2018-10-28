Магазинам и ресторанам хотят разрешить работать после 23.00 без согласования с властями

В Беларуси могут внести изменения в правила работы магазинов, рынков, торговых центров и заведений общепита. Изменения предусмотрены проектом поправок в Закон «О государственном регулировании торговли и общественного питания в Республике Беларусь». Проект изменений вынесен на общественное обсуждение.



Снимок носит иллюстративный характер. Александра Квиткевич, TUT.BY

Так, могут появиться изменения в статье о порядке установления режима работы магазинов, общепитов, торговых центров и рынков. Они связаны с нормами декрета № 7. Документ предусматривает отказ от согласования режима работы таких объектов. Исключение составляют те, которые будут работать после 23 часов и до 7 часов.

Кроме того, статья дополнена основаниями для того, чтобы отказаться от согласования режима работы и в ночное время. Потому что определение случаев отказа в проведении административной процедуры могут предусматриваться только законодательными актами.

Из закона о госрегулировании торговли и общепита может исчезнуть статья 13, которая сейчас определяет требования к открытию стационарных торговых объектов и общепитов. В ней написано, что открывать магазины площадью больше 400 квадратных метров и общепиты с 60 и большим количеством посадочных мест можно только в соответствии со схемами размещения стационарных торговых объектов и общепитов.

Эти схемы разрабатывают городские и районные исполкомы. То есть еще до строительства здания определяется, какие магазины и общепиты в нем будут размещаться. Теперь открывать магазины, кафе, торговые центры можно будет вне зависимости от наличия таких объектов на схемах. Если конечно этом не нарушаются требования градостроительной документации.