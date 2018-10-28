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Мультики в «Крыніце» В Горках встретили "Анимаевку"

29.10.2018 — Разное | Горецкий вестник  
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С 25 по 28 октября в Могилеве проходил XXI Международный фестиваль анимационных фильмов «Анимаевка-2018». По традиции праздничные мероприятия в рамках этого фестиваля проходят и в нашем городе. В минувшую субботу  зал кинотеатра «Крыніца» был заполнен маленькими зрителями.

Мультики в «Крыніце» В Горках встретили "Анимаевку"

В фойе работала выставка «Мой любимый мультфильм», на которой  были представлены работы воспитанников детской школы искусств и художественных ремесел. Сотрудники районной детской библиотеки организовали выставку книг. С удовольствием ребята фотографировались с ростовыми куклами.

Мультики в «Крыніце» В Горках встретили "Анимаевку"

Мультики в «Крыніце» В Горках встретили "Анимаевку"

Мультики в «Крыніце» В Горках встретили "Анимаевку"

Подняли настроение перед просмотром мультфильмов ведущие Марина Быкова и Роман Прокопович, переодетые в трудолюбивых пчелок, и другие сказочные герои.

Мультики в «Крыніце» В Горках встретили "Анимаевку"

Мультики в «Крыніце» В Горках встретили "Анимаевку"

Мультики в «Крыніце» В Горках встретили "Анимаевку"

Мультики в «Крыніце» В Горках встретили "Анимаевку"

Между конкурсами юным зрителям показали дефиле-программу участники образцовой студии художественного творчества «Чародейка», а также представили музыкальные номера воспитанники детской школы искусств и вокально-хорового мастерства.

Мультики в «Крыніце» В Горках встретили "Анимаевку"

Мультики в «Крыніце» В Горках встретили "Анимаевку"

Мультики в «Крыніце» В Горках встретили "Анимаевку"

Мультики в «Крыніце» В Горках встретили "Анимаевку"

Мультики в «Крыніце» В Горках встретили "Анимаевку"

Мультики в «Крыніце» В Горках встретили "Анимаевку"

 

Валерия ДРОЗДОВСКАЯ

Фото Михаила ЛЕВЦОВА

 
Теги: Могилев
 
 
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С 25 по 28 октября в Могилеве проходил XXI Международный фестиваль анимационных фильмов «Анимаевка-2018». По традиции праздничные мероприятия в рамках этого фестиваля...
 
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