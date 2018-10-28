С 25 по 28 октября в Могилеве проходил XXI Международный фестиваль анимационных фильмов «Анимаевка-2018». По традиции праздничные мероприятия в рамках этого фестиваля проходят и в нашем городе. В минувшую субботу зал кинотеатра «Крыніца» был заполнен маленькими зрителями.





В фойе работала выставка «Мой любимый мультфильм», на которой были представлены работы воспитанников детской школы искусств и художественных ремесел. Сотрудники районной детской библиотеки организовали выставку книг. С удовольствием ребята фотографировались с ростовыми куклами.













Подняли настроение перед просмотром мультфильмов ведущие Марина Быкова и Роман Прокопович, переодетые в трудолюбивых пчелок, и другие сказочные герои.

















Между конкурсами юным зрителям показали дефиле-программу участники образцовой студии художественного творчества «Чародейка», а также представили музыкальные номера воспитанники детской школы искусств и вокально-хорового мастерства.

























Валерия ДРОЗДОВСКАЯ

Фото Михаила ЛЕВЦОВА