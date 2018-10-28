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Убившая новорожденную дочь жительница Пинского района осуждена на 11 лет колонии

29.10.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)  
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Убившая новорожденную дочь жительница Пинского района осуждена на 11 лет колонии

В Брестском областном суде сегодня огласили приговор матери-убийце новорожденной дочери из Пинского района, передает корреспондент БЕЛТА.

Дело рассматривалось в закрытом судебном заседании. Суд признал 35-летнюю женщину виновной в совершении преступления, предусмотренного п.2 и 6 ч.2 ст.139 (убийство заведомо малолетнего, находящегося в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью) Уголовного кодекса. Ей назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Приговор может быть обжалован и опротестован в течение 10 суток со дня его провозглашения.

Трагедия произошла 26 января. Примерно в 18.30 бригада скорой помощи доставила в больницу жительницу Пинского района 1982 года рождения с подозрением на выкидыш. Медики сообщили об этом в районный отдел милиции, после чего на место происшествия была направлена следственно-оперативная группа. При осмотре квартиры роженицы следователи обнаружили в ее сумке труп девочки с множественными ссадинами и кровоподтеками. Тело малышки было завернуто в пакет.

Судебно-медицинская экспертиза установила, что ребенок родился доношенным и жизнеспособным, а его смерть наступила в результате асфиксии. Обвиняемая нанесла своему ребенку не менее 49 телесных повреждений. После этого закрыла рот и нос и сдавила шею дочери, в результате чего новорожденная скончалась.

По заключению комплексной психолого-психиатрической экспертизы, женщина могла осознавать фактический характер своих действий и руководить ими. Подсудимая имеет высшее образование, трудилась контролером в филиале "Пинские электрические сети РУП "Брестэнерго". У нее есть ребенок 2001 года рождения.

Фото УСК по Брестской области.

 

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В Брестском областном суде сегодня огласили приговор матери-убийце новорожденной дочери из Пинского района, передает корреспондент БЕЛТА. Дело...
 
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