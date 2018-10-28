В Минске 18-летний парень попал под Citroen и BMW

Утром 29 октября в Минске 18-летний пешеход дважды угодил под автомобиль — сначала его сбил Citroen, а затем — едущий во соседней полосе BMW. Об этом сообщает пресс-служба столичной ГАИ.

Двойной наезд произошел 29 октября около 6.50. Водитель автомобиля Citroen двигался по улице Могилевской со стороны улицы Володько в направлении улице Жуковского и на нерегулируемом пешеходном переходе совершил наезд на 18-летнего пешехода. От удара его отбросило на проезжающий в соседней левой полосе автомобиль BMW.

В результате ДТП пешеход получил закрытую травму живота, перелом костей таза.

На месте работали сотрудники ГАИ и эксперты.

Установлено, что у водителя Citroen нет автостраховки. По факту ДТП проводится разбирательство.