Лукашенко снова о войне: рассказал в окружении красавиц, как будет раздавать им оружие

Он сказал, что у него часто интересуются, почему он такое внимание уделяет развитию в стране молодежного движения.





"Скажу вам впервые и откровенно то, о чем я говорил в самом узком кругу. Я всегда говорю прагматично: а если завтра с ружьем придется встать на защиту своей Родины? Я, как главнокомандующий, обойдусь что ли только той структурой и системой, которая создана в Вооруженных Силах и милиции? Нет. Нам придется раздать каждому, прежде всего мужику, да и девчонке, оружие, чтобы защитить, ладно, не Родину, себя и свою семью, своих детей", - отметил Лукашенко.













"Вдруг, не дай Бог, конфликт, война - какие ты структуры задействуешь? Как было в Великую Отечественную войну? Коммунисты, комсомольцы вперед. Потому что была мощная партийная организация, государственная власть в ней была сосредоточена, и молодежная организация. Люди жили, воевали, погибали и принесли нам Победу, - обратил внимание он. - Эту структуру в трудную, пусть даже не военную минуту глава государства (не будет меня, будет кто-то другой), правительство смогут задействовать. Это колоссальный резерв, который сегодня создан".





При этом Лукашенко подчеркнул, что союз молодежи должен функционировать как часы - от первого секретаря до первичной ячейки.





"Если этого у вас не будет, считайте, что вы обманули меня, народ и зря потратили деньги, пусть даже небольшие. Этот костяк должен действовать, и тогда в трудные периоды я могу задействовать многие рычаги для того, чтобы мобилизовать страну. Конечно, главный костяк - это органы власти, - заметил Лукашенко. - Но останавливаться нельзя, надо совершенствоваться, потому что задействовать структуру на полную мощь можно только тогда, когда вы будете пользоваться огромным авторитетом у молодежи, даже у той, которая не будет членами вашего союза".