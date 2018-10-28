ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко снова о войне: рассказал в окружении красавиц, как будет раздавать им оружие

29.10.2018 14:34 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Лукашенко сегодня на встрече с активом БРСМ рассказал, почему так дорожит этой организацией.

Он сказал, что у него часто интересуются, почему он такое внимание уделяет развитию в стране молодежного движения.

"Скажу вам впервые и откровенно то, о чем я говорил в самом узком кругу. Я всегда говорю прагматично: а если завтра с ружьем придется встать на защиту своей Родины? Я, как главнокомандующий, обойдусь что ли только той структурой и системой, которая создана в Вооруженных Силах и милиции? Нет. Нам придется раздать каждому, прежде всего мужику, да и девчонке, оружие, чтобы защитить, ладно, не Родину, себя и свою семью, своих детей", - отметил Лукашенко.



"Вдруг, не дай Бог, конфликт, война - какие ты структуры задействуешь? Как было в Великую Отечественную войну? Коммунисты, комсомольцы вперед. Потому что была мощная партийная организация, государственная власть в ней была сосредоточена, и молодежная организация. Люди жили, воевали, погибали и принесли нам Победу, - обратил внимание он. - Эту структуру в трудную, пусть даже не военную минуту глава государства (не будет меня, будет кто-то другой), правительство смогут задействовать. Это колоссальный резерв, который сегодня создан".

При этом Лукашенко подчеркнул, что союз молодежи должен функционировать как часы - от первого секретаря до первичной ячейки. 

"Если этого у вас не будет, считайте, что вы обманули меня, народ и зря потратили деньги, пусть даже небольшие. Этот костяк должен действовать, и тогда в трудные периоды я могу задействовать многие рычаги для того, чтобы мобилизовать страну. Конечно, главный костяк - это органы власти, - заметил Лукашенко. - Но останавливаться нельзя, надо совершенствоваться, потому что задействовать структуру на полную мощь можно только тогда, когда вы будете пользоваться огромным авторитетом у молодежи, даже у той, которая не будет членами вашего союза".

 
 
Ссылка на источник 42
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лукашенко сегодня на встрече с активом БРСМ рассказал, почему так дорожит этой организацией.
 
Новости дня
Новости разные
 
СК расследует смертельное ДТП под Минском, жертвами которой стали четыре человека
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.10.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Фаниполь Online
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)
29.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика