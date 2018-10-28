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В польском Жешуве в супермаркете обвалился потолок
В торговом центре пострадали 7 человек, сообщил ресурс RMF24.
Происшествие произошло в воскресенье, 28 октября. Уточняется, что потолок упал в одном из магазинов на первом этаже. Посетители торгового центра были эвакуированы. Несколько человек обратились в больницу за медицинским обследованием,
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В торговом центре пострадали 7 человек, сообщил ресурс RMF24.
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