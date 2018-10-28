|
Суд наказал Рымашевского штрафом за... высказывание собственного мнения
Суд Минского района 29 октября приговорил сопредседателя Белорусской христианской демократии Виталия Рымашевского к штрафу в размере 30 базовых величин (735 рублей) за то, что он стоял на фоне бело-красного белого флага и высказывал публично мнение в отношении ресторана «Поедем-поедим».
При этом судья во время заседания спросил его, имел ли он разрешение на выражение своего мнения и если да, то кто его дал. "Это все, что нужно знать про наш белорусский суд", - отметил Виталий Рымашевский.
Политик также напомнил, что в связи с этим теперь в течение года он не сможет быть заявителем любых массовых акций.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Суд Минского района 29 октября приговорил сопредседателя Белорусской христианской демократии Виталия Рымашевского к штрафу в размере 30 базовых величин (735 рублей)...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)