Суд наказал Рымашевского штрафом за... высказывание собственного мнения





При этом судья во время заседания спросил его, имел ли он разрешение на выражение своего мнения и если да, то кто его дал. "Это все, что нужно знать про наш белорусский суд", - отметил Виталий Рымашевский.





Политик также напомнил, что в связи с этим теперь в течение года он не сможет быть заявителем любых массовых акций.