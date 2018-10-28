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Суд наказал Рымашевского штрафом за... высказывание собственного мнения

29.10.2018 14:18 — Разное | Партизан  
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Суд Минского района 29 октября приговорил сопредседателя Белорусской христианской демократии Виталия Рымашевского к штрафу в размере 30 базовых величин (735 рублей) за то, что он стоял на фоне бело-красного белого флага и высказывал публично мнение в отношении ресторана «Поедем-поедим».


При этом судья во время заседания спросил его, имел ли он разрешение на выражение своего мнения и если да, то кто его дал. "Это все, что нужно знать про наш белорусский суд", - отметил Виталий Рымашевский.

Политик также напомнил, что в связи с этим теперь в течение года он не сможет быть заявителем любых массовых акций.

 
 
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Суд Минского района 29 октября приговорил сопредседателя Белорусской христианской демократии Виталия Рымашевского к штрафу в размере 30 базовых величин (735 рублей)...
 
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