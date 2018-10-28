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Доллар и евро подорожали на торгах в понедельник

29.10.2018 14:12 — Разное | Партизан  
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На торгах в понедельник валютная корзина подорожала на 0,11% за счёт роста евро и доллара. Российский рубль проявил слабость и немного подешевел.

Курс доллара вырос на 0,0040 рубля до 2,1149 BYN/USD. После пяти последовательных подорожаний доллар оказался на максимуме за две недели.

Курс евро подскочил на 0,0097 рубля до 2,4094 BYN/EUR. Напомним, что на прошлой неделе евро дешевел со вторника по пятницу и оказался на минимуме за 60 дней.

Курс российского рубля снизился всего на 0,0019 рубля до 3,2146 BYN/100 RUB.


Итоги прошедшей недели 21—26 октября на валютном рынке Беларуси

курс доллара снизился всего на 0,05%;
курс евро обвалился ещё на 0,72%;
курс российского рубля вырос на 0,21%;

корзина валют подешевела на 0,07%.

Россия

Центробанк РФ установил официальные курсы на завтра 30 октября:

курс доллара подрос всего на 18 копеек до 65,8129 USD/RUB;
курс евро вырос сразу на 37 копеек до 75,0399 EUR/RUB.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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На торгах в понедельник валютная корзина подорожала на 0,11% за счёт роста евро и доллара. Российский рубль проявил слабость и немного подешевел.
 
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