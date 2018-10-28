Доллар и евро подорожали на торгах в понедельник

Курс доллара вырос на 0,0040 рубля до 2,1149 BYN/USD. После пяти последовательных подорожаний доллар оказался на максимуме за две недели.





Курс евро подскочил на 0,0097 рубля до 2,4094 BYN/EUR. Напомним, что на прошлой неделе евро дешевел со вторника по пятницу и оказался на минимуме за 60 дней.





Курс российского рубля снизился всего на 0,0019 рубля до 3,2146 BYN/100 RUB.









Итоги прошедшей недели 21—26 октября на валютном рынке Беларуси





курс доллара снизился всего на 0,05%;

курс евро обвалился ещё на 0,72%;

курс российского рубля вырос на 0,21%;









Россия





Центробанк РФ установил официальные курсы на завтра 30 октября:





курс доллара подрос всего на 18 копеек до 65,8129 USD/RUB;

курс евро вырос сразу на 37 копеек до 75,0399 EUR/RUB.