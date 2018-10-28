Белорусу в России грозит срок от 10 до 20 лет за сбыт гашиша









Мужчина обвиняется в совершении 15 преступлений, предусмотренных п.п. «а, б» ч.3 ст.228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств, совершенный группой лиц по предварительному сговору, в значительном размере) и по ч.3 ст.30, п. «г» ч.4 ст.228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере).





По версии следствия, в апреле 2018 года белорус вступил в преступный сговор с неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство. Сообщники приобретали гашиш и передавали его обвиняемому для последующей реализации, заключавшейся в помещении наркотика в «тайники-закладки» на территории столичного района Нагатинский Затон.





Он успел сделать 15 «тайников-закладок» со свертками гашиша на территории района в подъездах разных домов. Задержали его с поличным 6 апреля. В ходе личного досмотра у него обнаружили еще 24 свертка с гашишем.





Обвиняемый содержится под стражей.