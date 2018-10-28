Премьер не может подчиняться вице-премьеру: Совет по развитию предпринимательства ждут изменения

Он анонсировал и возможное сокращение числа членов Совета – сейчас Совет состоит из 25 персон (это не считая самого Турчина).





Почему вдруг назрела необходимость снова обновлять состав Совета, если действующий был утвержден год назад?





Кто войдет в новый Совет по развитию предпринимательства?





И останется ли там, например, либерал Ярослав Романчук?





Об этом «Белорусский партизан» расспросил самого Романчука.





-- Год назад я представил план из 20 пунктов о том, как сделать так, чтобы Совет по развитию предпринимательства стал, скажем так, «динамо-машиной» для развития предпринимательства и выполнял те цели, которые, в том числе, декларирует правительство, -- говорит Ярослав Романчук. – Но Александр Турчин либо по указке сверху, либо по собственной инициативе фактически превратил Совет в орган, равный Департаменту по развитию предпринимательства Министерства экономики. Ясное дело, что с таким статусом Совет ничего не способен делать.





Я хотел максимально активизировать работу Совета, но уже год фактически ничего не делается. На одном из заседаний Совета даже предложил обратиться к главе государства с просьбой рассмотреть кадровые решения по тем людям, которые мешают развитию предпринимательства. Но все только ахнули – мол, как можно!





Вношу какие-то замечания, предложения -- все как в пустоту уходит: реакции ноль.





Информационная работа налажена отвратительно, с прессой работы почти никакой не ведется. Я предложил сделать страничку каждого члена Совета – чтобы было видно, кто чем занимается, что предлагает, организовать публичное освещение деятельности Совета, в конце концов, стримы делать… За это меня называют революционером и радикалом. И этим все сказано…





Почему Лукашенко решил сформировать новый состав совета? Трудно сказать наверняка… Возможно, он недоволен именно тем, что Совет не решает вопросы, так, как положено…





Кстати, формально Сергей Румас является членом Совета – как экс-глава Банка развития. И в Совете по развитию предпринимательства Румас подчиняется Турчину, а в Совмине – все наоборот! Получается жесточайший номенклатурный конфликт интересов!





Павел Топузидис, Александр Шакутин, Александр Мошенский, Сергей Новицкий – они ходят на заседания Совета. А вот тот же Румас, Всеволод Янчевский ни разу за все время не приходили, хотя и заседаний-то не так много было. Ни разу! Я не понимаю, зачем вообще таких людей включать в состав Совета, если они элементарно не принимают участия в его работе? Смысл в таком нстве?





Мы обсуждали как-то между собой: оставить бы в этом Совете человек 5--7 боевых, деловых -- Совет бы реально работал! Но… Это ж не мой Совет, и не я определяю стратегию его работы…





Представители большого бизнеса на заседаниях чаще всего сидят молча, некоторые, очевидно, заинтересованы решить, прежде всего, какие-то свои вопросы. А публично боятся голову поднять. Хотя за кадром практически все мне говорят: Ярослав, мы тебя поддерживаем, ты молодец, но мы же не можем публично высказываться, за нами всегда следит прокуратура, Комитет госконтроля, Следственный комитет и прочие органы. И я их понимаю…





Мне один член правительства говорил: тебе хорошо, ты независимый, а у нас есть разговоры с людьми в погонах… Но я не понимаю: люди в погонах – они Боги, высший совет жрецов, члены правительства? Получается, мы принимаем решения, а затем они как верховные жрецы решают, чему быть? Это ненормально! Мы же не говорим, сколько танков или сколько ракет они должны купить – это не наш вопрос. И с точки зрения налогов, монетарной политики они вообще не должны голоса иметь, потому что отвечают совершенно за другие вопросы. Но на деле вмешиваются во все подряд…





Останусь ли я в Совете по развитию предпринимательства? Это не ко мне вопрос. Если Лукашенко будет слушать силовиков – это один вариант развития событий, если нет – другой…







