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Устала? Меркель готова отказаться от выдвижения на пост канцлера Германии
Ангела Меркель готова отказаться от выдвижения своей кандидатуры на пост канцлера Германии на следующих выборах.
Об этом сообщает
Напомним, ранее сообщалось также, что
Ангела Меркель является лидером партии Христианско-демократический союз с 10 апреля 2000 года. Федеральный канцлер Германии - с 22 ноября 2005 года.
Отметим, Ангела Меркель - первая женщина-канцлер в истории Германии. Причем за всю послевоенную историю дольше нее в этой должности были лишь Конрад Аденауэр (1949-1963) и Гельмут Коль (1982-1998).
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Ангела Меркель готова отказаться от выдвижения своей кандидатуры на пост канцлера Германии на следующих выборах.
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