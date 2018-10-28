Устала? Меркель готова отказаться от выдвижения на пост канцлера Германии

Focus Online . Об этом сообщает









канцлер Германии Ангела Меркель готова отказаться от поста председателя Христианско-демократического союза (ХДС) и не будет выдвигать свою кандидатуру на выборах лидера ХДС в декабре . Напомним, ранее сообщалось также, что





Ангела Меркель является лидером партии Христианско-демократический союз с 10 апреля 2000 года. Федеральный канцлер Германии - с 22 ноября 2005 года.





Отметим, Ангела Меркель - первая женщина-канцлер в истории Германии. Причем за всю послевоенную историю дольше нее в этой должности были лишь Конрад Аденауэр (1949-1963) и Гельмут Коль (1982-1998).



