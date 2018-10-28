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Устала? Меркель готова отказаться от выдвижения на пост канцлера Германии

29.10.2018 13:56 — Разное | Партизан  
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Ангела Меркель готова отказаться от выдвижения своей кандидатуры на пост канцлера Германии на следующих выборах.

Об этом сообщает Focus Online.




Ангела Меркель является лидером партии Христианско-демократический союз с 10 апреля 2000 года. Федеральный канцлер Германии - с 22 ноября 2005 года.

Отметим, Ангела Меркель - первая женщина-канцлер в истории Германии. Причем за всю послевоенную историю дольше нее в этой должности были лишь Конрад Аденауэр (1949-1963) и Гельмут Коль (1982-1998).


 
 
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Ангела Меркель готова отказаться от выдвижения своей кандидатуры на пост канцлера Германии на следующих выборах.
 
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